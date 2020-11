Barnstorfer Wald

Bei den Gorillas und den Zwergflusspferden hat es in diesem Jahr geklappt – nun könnten auch die Eisbären im Rostocker Zoo für Nachwuchs sorgen. Die Weibchen ziehen sich bereits in ihre Wochenstube zurück – womöglich weil sie trächtig sind. Die Wurfzeit der Eisbären liegt traditionell in der Zeit von November bis Januar.

Für Zoo-Direktor Udo Nagel, der im Sommer in den Ruhestand geht, wäre es das perfekte Abschiedsgeschenk. „Das würde ich mir wünschen“, sagt der 66-Jährige auf OZ-Anfrage. Noch sei es aber zu früh, um sicher sagen zu können, ob Sizzel oder Nokia trächtig sind. „Das ist ganz schwer zu sehen“, sagt Nagel. Auch ziehen sich Eisbären in dieser Jahreszeit generell zurück.

Anzeige

Bereits im vergangenen Jahr Hoffnung auf Eisbär-Baby

Im vergangenen Jahr hatte der Zoo bereits auf Nachwuchs gehofft. Damals galt es jedoch als unwahrscheinlich, dass es schon klappt. Die Eisbären waren zu dem Zeitpunkt wohl noch zu jung dafür. Nun liegt der Fall anders: Statistisch gesehen kann der Zoo in diesem oder im nächsten Jahr durchaus mit Nachwuchs rechnen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Eisbär-Dame Sizzel müsste inzwischen geschlechtsreif sein. Sie kommt aus Rotterdam und feiert nun schon ihren sechsten Geburtstag. Sizzel ist damit ein Jahr älter als Mitbewohnerin Noria. Allerdings haben die Zoo-Mitarbeiter nicht mitbekommen, dass Eisbär Akiak (sechs Jahre) das Weibchen gedeckt hat. Die Paarungszeit der Tiere ist von März bis Juni.

Verhalten der Eisbäre-Dame weiter beobachten

In den kommenden Wochen wird sich nun zeigen, ob es tatsächlich mit dem Nachwuchs klappt. „Am Körperumfang werden wir das nicht erkennen. Schließlich wiegt das Eisbär-Baby nachher gerade einmal 600 Gramm“, sagt Nagel. Aber das Verhalten der Eisbär-Weibchen liefere recht schnell deutliche Hinweise. „Wenn sie doch nicht trächtig sind, werden sie nach einer gewissen Zeit unruhig und wollen wieder aus ihrer Wochenstube. Das machen sie in der Natur auch. Sie brechen dann ihre Schneehöhle auf“, sagt der Zoo-Chef.

Die Zeit von der Befruchtung bis zur Geburt dauert rund acht Monate. Wobei sich das Ei nach der Paarungszeit erst Ende August oder Anfang September einnistet. Nicht selten werden gleich zwei kleine Eisbären geboren, die anfangs noch blind und taub sind. „Das Tier geht in die Hocke und es kommt ein meerschweinchen-großes Lebewesen heraus“, schildert Nagel den Geburtsvorgang. Die Eisbären-Babys wiegen zwischen 400 und 900 Gramm. Die Mutter säugt die Kleinen dann rund anderthalb bis zweieinhalb Jahre.

Online-Abstimmung über Namensvorschläge

Eine Eisbären-Geburt würde für den Zoo auf jeden Fall perfekt in das aktuelle Jahr passen. Der Tierpark erlebte einen wahren Nachwuchs-Boom: Am 16. März ist erstmals in der Geschichte des Zoos ein Gorilla-Baby geboren worden. Weibchen Yene brachte ein Mädchen zur Welt. Zuvor hatte bereits die 43-jährige Orang-Utan-Mutter Sunda im Darwineum einen Sohn bekommen. Später folgte als Drittes dann sogar noch ein Gorilla-Junge.

Lesen Sie auch

Ende Oktober gab es dann eine weitere Premiere für den Zoo: Erstmals erblickte hier ein kleines Zwergflusspferd das Licht der Welt. Für das Mädchen wird noch ein Name gesucht. Drei Vorschläge stehen zur Auswahl: Naija, nigerianisch für „die Stolze“, Taya für „ruhiger Fluss“ und Onari, eine Eigenkreation als Hommage an Papa Onong. Bis Ende November besteht nun noch die Möglichkeit, auf der Seite www.zoo-rostock.de für einen der drei Vorschläge der Tierpfleger zu stimmen.

Auch Jaguare haben Baby bekommen

Darüber hinaus bekamen im Sommer erstmals die Jaguare Miranda und Yuma ein Baby. Auch für das Raubtier-Baby wird noch ein Name gesucht. Zur Auswahl stehen Milou (süßer Honig), Yuna (mutige Kämpferin) oder Yasu (die Ruhige). Die Abstimmung im Internet läuft hier ebenfalls bis Ende November. Ob die Eisbären danach die nächsten sind? „Wir können nur abwarten und die Daumen drücken“, sagt Zoo-Direktor Udo Nagel.

Von André Horn