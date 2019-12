Rostocker Zoo freut sich über 263 neue Tiere

Rostock

Wölfe heulen in der Dunkelheit, am Ende des Weges brüllt ein Löwe – was angsteinflößend klingt, ist in Wahrheit bezaubernd. Im Rostocker Zoo eröffnen am Donnerstag magische Lichterwelten. Die Zoolights sind eine Leihgabe aus dem Tierpark Osnabrück und bleiben bis Ende März in der Hansestadt.

263 Exponate sind ausgestellt: Fische, Elefanten, Bären, Affen, Zebras... die Vielfalt ist groß. Und die Reise der Leucht-Tiere war lang. „Wir haben im Januar den Startschuss für die Produktion in China gegeben. Im August waren sie dann da“, erzählt Hans-Jürgen Klumpe, der sich als Partner des Zoos Osnabrück um die Logistik kümmert. „Sie waren drei Wochen über den Mekong unterwegs, steckten dann in einer Schleuse fest, bevor sie von Shanghai in Überseecontainern nach Hamburg kamen“, ergänzt Joachim Fiedler. Der Unternehmer hatte für den Osnabrücker Zoo den Kontakt zu den Produzenten der LED-Tiere in China hergestellt.

Vermietung dient der Refinanzierung

„Wir hatten zuvor schon einmal eine solche Ausstellung von einem holländischen Unternehmen gemietet, dann aber entschieden, die Tiere selbst produzieren zu lassen“, sagt Andreas Busemann, kaufmännischer Direktor des Zoos Osnabrück. Von vornherein stand fest: Zur Refinanzierung der Investition sollen die Leuchtobjekte auch auf Reisen gehen und vermietet werden. „Der Zoo Rostock hat dann direkt zugeschlagen“, so Busemann.

Zur Galerie Mehr als 260 verschiedene Exponate sind bis Ende März in der Hansestadt zu sehen und erleuchten den Zoo in der dunklen Jahreszeit. Mit drei Sattelschleppern und weiteren Fahrzeugen kamen die Tiere aus den Zoos Osnabrück und Heidelberg.

Erstmals sind in der Hansestadt alle Tiere zusammen zu sehen. Im Sommer waren die Exponate aufgeteilt und als Premiere sowohl in Osnabrück als auch Heidelberg ausgestellt worden.

Transport in drei Sattelschleppern

Drei Sattelschlepper und mehrere Maschinenwagen samt Anhängern brachten die Tiere dann an die Ostseeküste – quasi als Geschenk zum 120-jährigen Bestehen des Rostocker Tierparks. „Es ist toll, dass der Zoo nicht in den Winterschlaf verfällt, sondern mit dieser herausragenden und erleuchtenden Ausstellung die Neben- und Nebelsaison belebt“, sagte Tobias Woitendorf vom Tourismusverband.

„Ex oriente lux“ – aus dem Osten kommt das Licht – das treffe nun für den Rostocker Zoo besonders zu. „Aber aus dem Westen kam die Hilfe“, spielte Direktor Udo Nagel auf die gute Zusammenarbeit mit den Osnabrückern an.

Doch auch die Niedersachsen profitieren von der Leihgabe – nicht nur finanziell durch die Mietkosten. „Die Idee, die Tiere mit entsprechendem Sound zu versehen, ist genial. Das werden wir übernehmen“, sagte Andreas Busemann. Neben heulenden Wölfen und brüllenden Löwen erklingen zum Beispiel afrikanische Gesänge bei den Tieren der Savanne.

Auch die dendrologischen Highlights des Rostocker Zoos sind in die Ausstellung einbezogen – Eichenallee und Mammutbaum wurden eigens illuminiert.

Pariser Zoo wartet schon auf die Exponate

Sollten die Zoolights in Rostock zum erhofften Besuchermagneten werden, sei auch eine Verlängerung der Ausstellung möglich. „Aber es stehen auch schon andere Einrichtungen in der Warteschlange“, sagt Hans-Jürgen Klumpe. „Der Zoo Saarbrücken, der Tierpark Hagenbeck oder der Serengetipark haben Interesse angemeldet. Sogar der Zoo in Paris wartet schon.“

Die Rostocker Besucher haben immer donnerstags, freitags und sonntags, jeweils ab 18 Uhr, Gelegenheit, die Zoolights zu betrachten. Samstags ist ab 17.30 Uhr geöffnet. Neben dem Rundgang ist in den Abendstunden auch ein Besuch im Polarium möglich. Die Ausstellung erfordert eine eigene Eintrittskarte, Jahreskarteninhaber oder Gruppen erhalten dafür Rabatt.

Von Claudia Labude-Gericke