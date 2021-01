Rostock

Neugierig blickt das Damwild auf, als Silvio Geßner am Gehege im Rostocker Zoo vorbeiläuft. „Wenn wir hier den normalen Besucherverkehr hätten, würde die das gar nicht interessieren“, sagt der Abteilungsleiter der Tierpflege. „Der Lockdown macht die Tiere aufmerksamer. Wenn doch mal jemand am Gehege vorbeikommt, gucken sie interessiert nach.“

Die Lebewesen würden sich schnell an die jeweilige Umgebung gewöhnen. Wenn permanent Menschen zugegen sind, stelle sich schnell eine gewisse Gewöhnung ein. „Wenn jetzt nur noch die Pfleger da sind, die ja auch nicht immer überall sein können, dann tritt eine gewisse Entwöhnung auf.“

Mit dem erneuten Lockdown musste auch der Rostocker Zoo wieder schließen. Normalerweise ist er auch an regnerischen Tagen gut besucht – nun ist es am Samstagvormittag menschenleer. Die Stille wird einzig durch ein lautes Poltern unterbrochen. Eisbär Akiak zerdrückt mit seinen riesigen Tatzen eine Kunststofftonne, die unter dem Gewicht des Raubtieres nachgibt. „ Eisbären mögen nur Spielzeug, das sich auch zerstören lässt. Sachen, die stärker sind als sie, finden sie schnell uninteressant“, sagt Geßner und lacht. „Es muss sich schon lohnen, wenn sie damit was machen. Geräusche mögen die Bären auch.“

Fördern der Tiere wichtig

Auch wenn die Schaufütterungen gerade nicht stattfinden – das Fördern und Beschäftigen der Schützlinge gehört zu den Aufgaben der Tierpfleger „Wir präparieren Spielzeug. Beispielsweise füllen wir Futter in Hohlkörper und sie müssen dann versuchen, da heranzukommen“, sagt Geßner. Gerade bei Affen oder auch bei den Caracaras könne man auch etwas kniffligere Strategiespiele verwenden.

Eisbär Akiak deformiert eine Tonne. Der Eisbär liebt Spielzeuge, die sich zerstören lassen. Quelle: Katharina Ahlers

Am Tagesablauf der Mitarbeiter hat sich größtenteils wenig verändert. Ab 7.30 Uhr sind die 60 Pfleger für rund 4000 Tiere im Einsatz, reinigen die Gehege, füttern ihre Schützlinge. Alle hoffen, bald wieder öffnen zu können. „Natürlich fehlen mir die Gespräche mit den Besuchern. Ich unterhalte mich gern mit ihnen“, erklärt Tierpfleger René Schoknecht. Aufklärungsarbeit ist dem Rostocker sehr wichtig. „Es gibt viele Fehlinformationen über Eisbären. Gerade im Sommer meinen viele, die hohen Temperaturen seien schädlich. Da muss man erklären, dass die Eisbären hier aufgewachsen sind, genug Schattenplätze haben und trotzdem gern in der Mittagssonne gemütlich auf dem Felsen schlafen.“

Abwechslungsreich mit Besuchern

Der Zoomitarbeiter betont, dass gerade für die Eisbären der Alltag mit Besuchern abwechslungsreicher ist. „Nuri reagiert beispielsweise darauf, wenn Kinder bunte Kleidung anhaben. Das findet sie toll und springt dann vom Beckenrand ins Wasser und erschreckt die Kinder“, sagt er. „Spannend finden die Eisbären das auch, wenn Hunde an der Scheibe stehen. Das gibt es gerade alles nicht.“ Silvio Geßner nickt. „Es ist nicht nur so, dass nur die Besucher die Tiere angucken, auch die Tiere gucken die Menschen an“, sagt der Chef.

René Schoknecht füttert ein Baumkänguru. Quelle: Katharina Ahlers

Erstmals Zwergflusspferdgeburt

Entspannter ist es derzeit hingegen für die Zwergflusspferde, die am 24. Oktober erstmals Nachwuchs bekommen haben. „Wir hatten das Haus für die Besucher schon vor dem Lockdown geschlossen. Das war für das Muttertier Nimba stressfreier“, betont Tierpflegerin Ricarda Huch. Nun könne das Jungtier in Ruhe die neue Umgebung kennenlernen, ohne unter Dauerbeobachtung der Gäste vor der Absperrung zu stehen. „Am Anfang war die Kleine vorsichtig, jetzt kommt sie auch mal raus“, sagt Huch. „Wenn ich reinkomme, nehmen die Zwergflusspferde mich kaum wahr – sie sind an mich gewöhnt.“ Ricarda Huch mag die Abwechslung bei ihrem Job. „Man ist immer woanders, hat immer mit anderen Lebewesen zu tun. Die Geburt war sehr spannend.“

Huch, die sich außerdem um die Ziegen kümmert, weiß, dass besonders den Tieren aus dem Streichelgehege der Kontakt zu den Menschen fehlt. „Da muss man als Tierpfleger ein bisschen mehr Streicheleinheiten verteilen“, sagt sie und lacht.

Von Katharina Ahlers