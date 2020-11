Rostock

Im Rostocker Zoo gab es Nachwuchs. Bereits am 18. August wurde dort ein Jaguarbaby geboren und lebt jetzt mit seinen Artgenossen im Raubkatzenrevier. Es ist der erste Nachwuchs von den Raubtiereltern Miranda und Yuma. Jetzt sucht der Zoo einen Namen für das Mädchen. Zur Auswahl stehen drei Vorschläge der Tierpfleger: Milou (süßer Honig), Yuna (mutige Kämpferin) oder Yasu (die Ruhige).

„Der kleinen Katze geht es sehr gut, sie wächst und gedeiht, sie ist sehr neugierig und verspielt. Die Besucher können sie prima beim Toben, Klettern und Herumtollen beobachten“, sagte Zookuratorin Antje Angeli. „Das Jungtier ist bei gutem Wetter täglich mit seiner Mutter Miranda auf der Außenanlage beim Großkatzenhaus zu sehen.“

Anzeige

Jetzt im Internet abstimmen

Bis Ende November können Sie im Internet über ihren den Namensfavoriten abstimmen. Auf der Zooseite www.zoo-rostock.de stehen die drei Vorschläge Milou, Yuna oder Yasu, zur Wahl. Noch in diesem Jahr soll dann die symbolische Taufe des Jaguarmädchens stattfinden.

Mutter kam aus dem Krefelder Zoo nach Rostock

Mutter Miranda (4) wechselte im Januar 2018 aus Krefeld in den Zoo Rostock. Vater Yuma kam am 23. Juli 2009 im Zoo Rostock zur Welt. Yuma war auch der letzte Nachwuchs bei den in Mittel- und Südamerika beheimateten Katzen. Bereits in der 10. bis 11. Lebenswoche beginnen junge Jaguare mit der Aufnahme von fester Nahrung in Form von Fleisch, werden aber weiterhin bis zum Alter von fünf bis sechs Monaten gesäugt.

Schon ziemlich aktiv erkundet das Jaguarmädchen täglich das Revier und spielt gern mit seiner Mutter. Quelle: Zoo Rostock/Dittmar Brandt/Steffen Ahlefeldt-Purgander

Seit 1982 leben Jaguare im Zoo Rostock. Jaguare sind weltweit nach Tigern und Löwen die drittgrößten Raubkatzen. Den ersten Nachwuchs gab es 1988. Es folgten vier Jungtiere im Mai 2001 und drei im Dezember 2006. Die Rostocker Tiere der Art Panthera onca haben im Regelfall eine elegante und individuelle Fleckenzeichnung auf gelblich braunem Fell. Gelegentlich werden jedoch einzelne Tiere geboren, bei denen durch einen hohen Anteil an schwarzen Farbpigmenten diese Fleckenzeichnung überdeckt ist. Auch im Zoo Rostock gab es schon schwarze Jaguare.

Nachwuchs muss nach zwei Jahren allein zurechtkommen

In der Natur leben die Einzelgänger und kräftigen Jäger nur zur Paarungszeit kurzzeitig zusammen. Bis zu zwei Jahre duldet ein Weibchen seine Jungen in ihrem Jagdrevier. Dann muss der Nachwuchs allein zurechtkommen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Seit 1976 gehören die Jaguare zu den streng geschützten Tierarten. Der Gesamtbestand der Jaguare wird aktuell auf rund 60 000 Tiere geschätzt. Das Europäische Zuchtbuch wird im britischen Zoo Chester geführt.

Lesen Sie auch

Von OZ