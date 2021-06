Rostock

„Es war mir eine Ehre, diesem Zoo und damit auch dieser wunderbaren Stadt dienen zu dürfen“, sagt Udo Nagel und verlässt damit am Freitagnachmittag die Bühne im Rostocker Zoo – nach knapp 30 Jahren Amtszeit geht der dienstälteste Zoodirektor Deutschlands in den Ruhestand und übergibt an Antje Angeli.

Vom Publikum gibt es stehende Ovationen – zur Verabschiedung waren zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft gekommen. „Unter Udo Nagel und seinem Biss hat sich der Rostocker Zoo als wichtiges Merkmal, als Fixpunkt hervorgetan“, betont Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands. MV sei ein Reiseland – vor allem auch für Familien und da sei der Zoo ein ganz bedeutsamer Anlaufpunkt.

„Ich persönlich habe ihn kennengelernt, als er mir begeistert den Zoo gezeigt hat“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen in seiner Rede. Er würdigt, dass Nagel den Zoo „mit dem Herzen geführt“ habe.

Kreativer Mensch mit starker Persönlichkeit

„Udo Nagel ist ein kreativer Mensch mit Visionen. Er ist standfest – sowohl körperlich und mental“, stimmt der Rostocker Professor Horst Klinkmann zu. Rostocks ehemaliger Oberbürgermeister Roland Methling, betont: „Affe – Menschenaffe – Mensch – Zoodirektor – Udo Nagel. Mit ihm hat die Natur schon etwas ganz besonders hervorgebracht.“ Nagel habe dem Zoo einen liebevollen Stempel aufgedrückt.

Zur feierlichen Verabschiedung waren auch Doris Geiersberger und Reinhard Singer gekommen. „Ohne Herrn Nagel wäre der Zoo nicht das, was er heute ist“, betont die Anwältin. „Er hat viel umgesetzt und Leute zum Spenden animiert. Er hat eine wunderbare Persönlichkeit.“ Geiersberger ist überzeugt, dass sich der Zoo auch in Zukunft gut entwickeln wird – mit Kuratorin Antje Angeli sei eine gute und erfahrene Nachfolgerin gefunden worden.

„Nachfolge super geregelt“

Das denkt auch Ralph Reichel. „Die Nachfolge wurde super geregelt. Auch das ist die Fähigkeit eines guten Chefs – wenn man geht, bricht nicht alles zusammen“, betont der Intendant des Rostocker Volkstheaters. „Ich wünsche Udo Nagel, dass er seine Freizeit, die er wohl das erste Mal wirklich hat, richtig genießen kann.“ Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann wünscht dem Zoodirektor „die Fähigkeit, Abstand zu gewinnen. Ich hoffe, er bleibt uns in der Stadt erhalten – und besucht noch öfter die Kunsthalle.“

Einen entspannten Ruhestand wünschen auch die Zoomitarbeiter ihrem Chef. Doch so schnell werde der nicht eintreten, wie Gesine Häger vom Marketing und Silvio Geßner, Leiter Tierpflege, denken. „Ich glaube nicht, dass er so schnell loslassen kann“, sagt Geßner und lacht. „Wir werden ihn sicher oft im Zoo sehen.“

Zootiere sind wie Kinder und Enkel

Stadt-Mitarbeiterin Simone Höhne erinnert sich an viele gute Gespräche mit dem Zoodirektor. „Wenn Herr Nagel über die Tiere gesprochen hat, hat er so gesprochen, als würde er von seinen Kindern oder Enkelkindern reden“, schwärmt sie. „Er hat einen großen Anteil daran, dass der Zoo zu dem geworden ist, was er heute ist.“

Sein letzter Arbeitstag war, so Udo Nagel, ein normaler Tag gewesen. „Ich glaube, so richtig realisieren kann ich das erst, wenn ich irgendwann ruhig im Sessel sitze und mir dann bewusst wird, dass ich ja gar nicht zur Arbeit gehen werde.“ Seine Frau Ieva freut sich drauf. „Wir haben so viele Interessen und in den letzten Jahren ist so viel liegen geblieben. Es gibt noch so viele schöne Sachen zu entdecken.“

