Rostocker Zoo zahlt unter Tarif

Rostock

Gehaltserhöhung im Rostocker Zoo: Der Tierpark zahlt seinen Mitarbeitern seit März dieses Jahres mehr Geld. Vorher soll das Gehalt etwa 35 Prozent unter dem Tarif gelegen haben, nun soll die Bezahlung bei etwa sieben Prozent darunter liegen. So haben es jedenfalls die Grünen am Dienstag im Hauptausschuss der Rostocker Bürgerschaft dargestellt – und kritisiert. „Der Zoo sollte eher auf die Bezahlung der Mitarbeiter achten als auf Erweiterungen“, so Felix Winter (Grüne).

Zoo-Direktor Udo Nagel bestätigt, dass der Zoo unter Tarif zahlt. Die angegebenen Prozentzahlen seien zwar nicht ganz korrekt, grundsätzlich stimmen die Aussagen aber: „Es gibt eine große Differenz“, räumt Nagel ein. Um auch zukünftig gut ausgebildetes Personal halten zu können und für ausscheidende Mitarbeiter Stellen neu besetzen zu können, habe der Zoo die Gehälter angepasst. „Sonst kämen wir gar nicht mehr klar“, so Nagel.

Fraktionen weisen Kritik der Grünen zurück

Wie viele andere Firmen bekomme auch der Zoo den Fachkräftemangel zu spüren. „Viele Kollegen gehen jetzt in Rente und wir müssen Ersatz finden, das fällt aber schwer“, sagt Nagel. Gesucht würden sowohl Tierpfleger als auch Techniker. „Dabei kommt auch der Unterschied zwischen Ost und West zum Tragen: Wenn ein Tierpfleger monatlich 800 Euro mehr im Ruhrpott verdient, dann geht er dahin“, so der Zoo-Chef. Insgesamt sind rund 110 Mitarbeiter im Tierpark tätig, im Sommer kommen zehn bis zwanzig Saisonkräfte hinzu.

Im Hauptausschuss ist die Kritik der Grünen von den anderen Fraktionen zurückgewiesen worden. „Das Problem haben wir auch in anderen kommunalen Unternehmen. Der Zoo wollte schon mehr zahlen, aber es war einfach nicht mehr Geld da“, sagt Steffen Wandschneider-Kastell ( SPD). Mathias Krack ( CDU/UFR) verteidigt, dass der Zoo auf Erweiterungen setzt: „Mit den Investitionen sollen ja mehr Einnahmen erzielt werden, wodurch wiederum bessere Löhne gezahlt werden können.“

Stadt zahlt 330 000 Euro Zuschuss

Laut Sybille Bachmann (Rostocker Bund) sind die Gehälter in den vergangenen Jahren immer wieder Thema gewesen: „Wenn es ging, sind die Löhne auch erhöht worden.“ Der Hauptausschuss hat am Ende einen überplanmäßigen Zuschuss in Höhe von rund 330 000 Euro für den Zoo beschlossen, um die steigenden Gehälter zu finanzieren.

Zoo-Direktor Udo Nagel hält beides für wichtig: sowohl die Anpassung der Gehälter als auch Investitionen, die eine bessere Tierhaltung ermöglichen. „Das sind allerdings völlig unterschiedliche Töpfe, die nicht miteinander aufgewogen werden können“, gibt Nagel zu bedenken. Die Zoo-Projekte werden schließlich aus Spenden, Stiftungen und Fördermittel finanziert.

Lesen Sie auch

Über den Autor

Von André Horn