Der Rostocker Zoo entwickelt sich gut. „Gerade wenn man den Vergleich zu anderen Zoos hat“, sagt Mirko Strätz. „Wir haben ihn innerhalb von 30 Jahren eigentlich einmal komplett grunderneuert, da ist kein Stein so wie damals.“ Der Vorstand des Rostocker Zoovereins ist seit seiner Kindheit Fan von der Einrichtung. „Keine Anlage ist mehr so, wie sie Anfang der 90er-Jahre war“, sagt er. „Das merken wir vor allem an den Besuchern, die viele Jahre nicht da waren. Denen müssen wir alles eigentlich komplett neu erklären.“

Seit 30 Jahren engagiert sich der Verein für den Zoo – mit finanziellen Mitteln und Arbeitskraft. Das Ziel: Ihn zu unterstützen, attraktiver zu gestalten, Besucher zu betreuen. „Wir helfen bei Tieranschaffungen, beim Bau und der Verbesserung von Gehegen“, beschreibt Strätz. „Aber wir tragen die Anliegen auch nach außen – wichtig sind uns auch die Bildungsarbeit und Führungen zu bestimmten Themen.“

Seit der Eröffnung des Darwineums kümmern sich die Mitglieder um die Besucherbetreuung. Mit dem „Zoo-Express“ führt der Verein nicht nur regelmäßige Shuttlefahrten durch, sondern bietet Besuchern zudem Rundfahrten an. So sollen auch Menschen mit Bewegungseinschränkungen die Möglichkeit haben, das Gelände zu erkunden. Dafür gab es nun eine Förderung vom Land für ein weiteres Elektrofahrzeug.

Gründung im Dezember 1990

Im Dezember 1990 wurde der Zooverein in seiner jetzigen Form gegründet. Mittlerweile zählt er rund 260 Mitglieder. Das seien nicht nur Rostocker, sondern auch Menschen aus anderen Bundesländern. Mehr als einem Viertel der Förderer reicht es nicht, nur finanziell zu helfen – sie packen im Zoo mit an, leisten zusammen mehrere Tausend ehrenamtliche Arbeitsstunden.

„Unser größtes Projekt hatten wir im vergangenen Jahr mit dem Bau der Sichler-Anlage“, blickt der Vorsitzende zurück. Die große begehbare Voliere wurde 2020 errichtet. 900 000 Euro hat das Projekt gekostet, der Zooverein steckte jede Menge Arbeit und 130 000 Euro in die Anlage im historischen Zooteil.

Verhältnis zu Tieren geändert

Auch in den kommenden Jahren warten auf den Förderverein zahlreiche Vorhaben. „Wir sind ein kleiner Verein, daher ziehen sich manche Projekte länger hin. Das macht es spannend, weil sich im Laufe der Zeit einiges ändern kann.“ Verändert habe sich auch das Verhältnis der Menschen zu den Tieren. „Vor 30 Jahren hatte man noch eine ganz andere Vorstellung vom Präsentieren und Halten“, sagt Mirko Strätz.

„Ein Zoo ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft und ich hoffe, dass wir mit dem Wandel der Zeit Schritthalten.“ Heute würden sich viele Rostocker mit dem Zoo identifizieren und ihn als „ihren“ Zoo bezeichnen. „Das merken wir unter anderem an den Mitgliederzahlen.“

Verantwortliche froh über Unterstützung

Die Arbeit das Fördervereins sei ein Symbol dafür, wie tief verwurzelt der Zoo bei den Rostockern ist, sagt Zoodirektor Udo Nagel. Das begann eigentlich schon nach dem Krieg. „Viele Ehrenamtliche haben diesen Zoo wiederaufgebaut.“ Mirko Strätz habe sein Herz im Zoo verloren. „Wir haben viel gemeinsam geschafft und vieles werden wir auch noch schaffen“, so Nagel.

Die Zusammenarbeit sei vor allem in schwierigen Zeiten wichtig, sagt Kuratorin Antje Angeli. Der Zooverein stünde immer helfend zur Seite. „Das haben wir besonders im vergangenen Jahr gemerkt“, sagt sie.

Neue Aufgaben durch Corona

Im Zuge des erneuten harten Corona-Lockdowns musste auch der Rostocker Zoo erneut schließen. „Ich bin optimistisch, dass wir bald wieder zu einer gewissen Normalität zurückfinden“, sagt Mirko Strätz. Die Arbeit der Ehrenamtlichen habe sich 2020 grundlegend verändert. „In den anderen Jahren bezog sich unsere Besucherbetreuung auf das Erklären. Nun ging es oft darum, sie an die Hygiene- und Sicherheitsregeln zu erinnern. Viele Mitglieder hatten das Gefühl, die Besucher zu bevormunden. Das macht es nicht einfacher“, sagt der Rechtsanwalt.

Jubiläum wird nachgefeiert

Corona verhinderte auch das Fest zum 30-jährigen Bestehen im Dezember. „Das ist natürlich traurig, aber sinnvoll“, sagt Strätz. „Wir haben unter unseren Mitgliedern auch viele, die einer Risikogruppe angehören. Wir wollen ja niemanden gefährden, sondern einen schönen Anlass unbeschwert begehen.“ Sollte es die Pandemie erlaben, werde das Jubiläum im Sommer nachgeholt. „Wir planen ein gemütliches Zusammensein. Wir haben gerade in der jetzigen Zeit gemerkt, wie wichtig die sozialen Kontakte untereinander sind.“

Von Katharina Ahlers