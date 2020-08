Rostock

Vor einhundert Jahren erhielt die archäologische Sammlung des Heinrich-Schliemann-Instituts der Universität Rostock vom Schweriner Großherzog den Gipsabguss eines sitzenden Keilers geschenkt. Nach aufwendiger Restaurierung kann dieses besondere Werk der antiken Plastik zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden, inmitten von etwa 250 Abgüssen, die in der dritten Etage der Rostocker Jakobi-Passage zu besichtigen sind. „Es ist ein außergewöhnliches Stück mit hoher künstlerischer Qualität und einer starken Wirkung auf den Betrachter“, sagt der Kustos der Sammlung, Dr. Christian Russenberger.

„Wir sind die einzige Antikensammlung in Deutschland, die einen Abguss dieser Skulptur besitzt“, betont der 45-Jährige gebürtige Schweizer Forscher stolz. Bevor er vor zwei Jahren an die Uni Rostock kam, sammelte der studierte Archäologe im Rahmen eines Stipendiums des Schweizerischen Nationalfonds ein Jahr bei Ausgrabungen in Sizilien wissenschaftliche Erkenntnisse und forschte anschließend zwei Jahre am Berliner Antikenkolleg.

Vom sitzenden Keiler ist laut Russenberger nur ein weiterer Abguss bekannt. Der sei im Ashmolean Museum in Oxford zu bestaunen, wohin er bereits 1774 gelangte.

Figur besticht durch naturnahe, lebendige Darstellung

Was macht den Keiler so besonders? Dazu sagt der Kustos: „Der sitzende Keiler ist eine der qualitätsvollsten und eindrücklichsten Tierskulpturen, die aus der Antike überliefert sind. Sie besticht einerseits durch ihre naturnahe, sehr lebendige Darstellung, andererseits durch ihre dramatische Erzählweise: Der Keiler ist gerade dabei sich aufzurichten, offensichtlich wurde er von Jägern im Unterholz aufgescheucht; im nächsten Moment wird er zum Angriff übergehen. Vielleicht ist es der gewaltige kalydonische Eber aus dem Mythos des Meleagers und der Atalante, der sich vor uns aufrichtet?“

Als Betrachter werde man selbst unmittelbar in diese Handlung hineingezogen, da man ja nur den Keiler vor sich hat, nicht aber die Jäger: Man trete dem Tier gewissermaßen auf Augenhöhe gegenüber und werde selbst zum Teil des Geschehens. „Beides, der starke Realismus und die unmittelbare Einbeziehung des Betrachters, ist typisch für die griechische Kunst des Hellenismus, der Zeit vom 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus.“

Eines von wenigen Stücken, das es aus der Abguss-Sammlung noch gibt

Der Abguss wurde zwischen 1872 und 1887 für die Sammlung von Friedrich Franz II., dem Großherzog von Mecklenburg-Vorpommern, erworben. Ihm wird Jagdleidenschaft nachgesagt. 1919 gelangte der Abguss mit rund 200 weiteren Stücken aus Schwerin in die Universitätssammlung von Rostock. Hier hat die Skulptur als eine von wenigen den weitgehenden Untergang der Rostocker Abguss-Sammlung im Verlauf der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts überdauert.

Während der unsachgemäßen Einlagerung eines Teils der Abgüsse auf dem Dachboden des Hauptgebäudes der Universität in der Nachkriegszeit erlitt auch der sitzende Keiler erhebliche Schäden. Um das Stück wieder präsentieren zu können, waren deshalb umfassende Ergänzungen und eine vollständige Überarbeitung der Oberfläche notwendig.

Durch Corona derzeit keine externen Besucher zugelassen

Der Rostocker Restaurator Heiko Brandner sowie die Bildhauer Ute und Michael Mohns haben diese Arbeiten in enger Abstimmung mit den Archäologen durchgeführt. Die antike Originalplastik, auf die der Abguss in Rostock zurückgeht, steht in den Uffizien in Florenz, also einem der bekanntesten Kunstmuseen der Welt.

Die archäologische Lehrsammlung der Uni Rostock wird vorrangig für den akademischen Unterricht genutzt. Während des Semesters ist sie aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich. „Dass dies bereits im kommenden Wintersemester wieder möglich sein wird, ist leider eher unwahrscheinlich. Als Universitätssammlung fehlen uns die Ressourcen, um die erforderlichen Hygienekonzepte umsetzen zu können“, sagt der Kustos.

Und dabei wird deutlich, dass er es kaum erwarten kann, den sitzenden Keiler und die vielen weiteren Abgüsse nach Meisterwerken der griechischen und römischen Plastik schon bald wieder zahlreichen Sammlungsbesuchern präsentieren zu können.

