Rostock/Heringsdorf/Sellin/Göhren

Als eine der ersten Hotelgruppen führt die arcona Hotels & Resorts ab sofort in all ihren Hotels auf die 2G-Regel bei Veranstaltungen, dem Restaurantbesuch und während des gesamten Hotelaufenthaltes ein. Das teilte das Rostocker Unternehmen am Dienstag mit.

Ausnahmen bilden nur die in der jeweiligen Corona-Verordnung noch zugelassenen Gästegruppen, wie Kinder, Schwangere sowie Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen dürfen, heißt es in der Mitteilung weiter. Diese benötigen jedoch einen aktuellen negativen Corona-Test (Schnelltest oder PCR) sowie ein Attest zur Impfbefreiung vom Arzt (bei gesundheitlichen Gründen).

„Können nicht auf einheitliche Beschlüsse der Bundesländer warten“

„Wir haben uns entschlossen, in allen Hotels die 2G-Regel einzuführen. Das Infektionsgeschehen unter den Ungeimpften steigt rapide an, und wir können nicht auf einheitliche Beschlüsse der Bundesländer warten“, begründet Alexander Winter, geschäftsführender Gesellschafter der arcona Hotels & Resorts, die Entscheidung. Ziel sei es, den Gästen eine unbeschwerte Zeit in den Häusern zu ermöglichen.

„Mir ist bewusst, dass auch die Impfung keinen 100-prozentigen Schutz vor Übertragung darstellt, aus diesem Grunde wünschen wir uns auch weiterhin in den Betrieben die Einhaltung der AHA-Regeln“, ergänzt Winter.

Sieben Hotels in Feriendestinationen gehören zu arcona

Betroffen von dieser Regelung sind auch mehrere Hotels in Mecklenburg-Vorpommern. So gehören die Living Appartements First Sellin auf Rügen, das Vju Hotel Rügen in Göhren und der Kaiserhof in Heringsdorf auf Usedom zu der Hotelgruppe. Auch der Golfclub Schloss Teschow zählt zum Portfolio von arcona. Weitere Häuser befinden sich unter anderem auf Sylt, in Thüringen und in Kitzbühel (Österreich).

Von OZ/acs