Mensch oder Tier – wer ist wichtiger? Das fragen sich Anwohner im Rostocker Hansaviertel. Seit Jahren leiden sie unter dem Lärm und dem Kot der Saatkrähen am Platz der Freiheit. Und seit Jahren ist das Problem der Stadt bekannt.

Doch aus Sicht der Anwohner unternehmen die Ämter zu wenig. Dabei verschärfe sich die Situation: „Das Problem weitet sich inzwischen auf andere Stadtteile aus“, sagt Matthias Witte, Krähen-Beauftragter im Ortsbeirat des Hansaviertels.

Im vergangenen Jahr sei Witte im Wahlkampf immer wieder von Bürgern auf die Krähen angesprochen worden. „Darunter waren auch Bewohner aus Gartenstadt und Stadtweide.“ Die Betroffenen hofften nun, dass eine große Ämter-Runde im Rathaus den Durchbruch bringt. Vergebens. „Das Ergebnis ist enttäuschend. Die Stadtverwaltung ist ihrer Linie treu geblieben, das Thema Saatkrähe zu verharmlosen und sich hinter Gesetzestexten zu verstecken“, sagt Witte.

Große Brutplätze von Saatkrähen im Rostocker Stadtgebiet. Quelle: Arno Zill

Kreative Lösungen gefordert

Bereits 2018 habe das Grünamt im Ortsbeirat 60 Minuten lang dargelegt, warum ein Einschreiten nicht möglich sei. Was die Betroffenen ärgert. „Es werden ausschließlich Argumente angeführt, was aufgrund der Naturschutzbedingungen nicht unternommen werden kann oder was in der Vergangenheit noch nicht zielführend war“, sagt Witte. Er fordert mehr Engagement. „Ich erwarte, dass die beteiligten Ämter kreative, gesetzeskonforme Lösungsvorschläge erarbeiten, vielleicht auch in Kooperation mit der Universität.“

Die Stadtverwaltung weist die Vorwürfe zurück: „Wir haben in den vergangenen Jahren einiges unternommen, um das Problem der Saatkrähen zu behandeln“, teilt das Grünamt mit. So seien mehrere aufklärende Gespräche mit betroffenen Anwohnern geführt worden. Auch habe es Totzholzastungen und Beräumung von Totholz gegeben. „Dies führte zu weniger verfügbarem Nistmaterial für die Saatkrähen.“ Gleichzeitig seien die Grünflächen regelmäßig von Müll beräumt worden.

Weitere Schritte geprüft

Das Grünamt habe noch weitere Schritte geprüft, die nicht im Widerspruch zum Bundesnaturschutzgesetz stehen. „Leider gibt es keine nachweislich erfolgreichen Maßnahmen, die diese in Deutschland gefährdete Vogelart langfristig aus Stadtbereichen fernhalten.“ Das liege unter anderem an der veränderten Nutzung der Naturräume in den vergangenen Jahrzehnten – maßgeblich verursacht durch die intensivierte Landwirtschaft und ein damit einhergehendes verschlechtertes Nahrungs- und Nistplatzangebot für die Tiere, so die Stadt.

Aus Sicht von Anwohnern wäre der Einsatz eines Falkners die Lösung. Medienberichten zufolge soll dies in der Schweiz bereits zu Erfolgen geführt haben. Wie das Grünamt mitteilt, sei das aber nur die halbe Wahrheit: „Während der Brutzeit wurde der Einsatz der Falken wieder eingestellt. Daraus ergab sich, dass die Krähen sofort zu ihren Plätzen zurückkehrten.“

Stadt: Krähen-Population nimmt nicht zu

Laut Stadt nimmt die Zahl der brütenden Saatkrähen in Rostock auch nicht zu. „Im Gegenteil, im Vergleich zum vorangegangenen Jahr ist der Bestand im Hansaviertel rückläufig.“ So seien auf dem Platz der Freiheit im Jahr 2019 rund 67 Brutplätze gezählt worden – im Jahr davor waren es noch 110 Nester. Brutplätze in Stadtweide und Gartenstadt seien hingegen nicht bekannt; nur vereinzelte Nester in Stadtmitte und Südstadt. „Durch die zahlreichen Wintergäste wird die Wahrnehmung und Einschätzung einer vermeintlichen Ausbreitung der Krähen jedoch unterstützt“, heißt es im Rathaus.

In Zukunft soll es eine Beteiligung der Anwohner bei der Kontrolle der Saatkrähen geben. Auch will die Stadtverwaltung mehr über die Situation der Saatkrähen und ihren bedrohten Bestand informieren. „Ein wichtiger Punkt sind gemeinsame Gespräche zur Toleranz mit Fokus auf den Erhalt der Biodiversität und der Saatkrähen in unserer Stadt“, sagt das Grünamt. Mit rund fünf Prozent des in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Bestandes habe Rostock hier eine besondere Verantwortung.

Das steht im Naturschutzgesetz Laut Bundesnaturschutzgesetz gehören die Saatkrähen zu den besonders geschützten Arten. Demnach ist es verboten, den wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Auch untersagt das Gesetz, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Die Tiere dürfen weder mutwillig beunruhigt werden noch dürfen ihre Lebensstätten ohne vernünftigen Grund beeinträchtigt oder zerstört werden. Eine Ausnahme von den Bestimmungen des Artenschutzes ist laut Bundesnaturschutzgesetz aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses zulässig. Eine Ausnahmegenehmigung darf aber nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert.

