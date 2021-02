Rostock

Wenn Benicio könnte, würde er den ganzen Tag lang nur Schach spielen. „Spielst du mit mir?“, fragt er aufgeregt – und platziert, ohne eine Antwort abzuwarten, die ersten Figuren auf dem Brett: Erst die Dame, dann einen Bauern. Wie das Strategiespiel zumindest in den Grundzügen funktioniert, hat der Sechsjährige von seinem Opa Manfred Brandes gelernt. Trotz hohen Alters (80) kümmert sich dieser aktuell gemeinsam mit Ehefrau Heidemarie (79) um seinen Enkel aus Berlin. Grund dafür ist auch die Corona-Pandemie.

Benicio ist bereits zum vierten Mal innerhalb eines Jahres mindestens einen Monat lang bei seinen Großeltern in Rostock zu Besuch. Knapp zwei Wochen wird er noch bleiben. „Seine Eltern arbeiten beide als Köche in einer Kita und einer Schule. Ihr Arbeitstag beginnt gegen halb sieben, die Notbetreuung in der Kita startet frühestens eine Stunde später“, erklärt Heidemarie Brandes das Problem. Obwohl die Eltern beide in ihren Berufen gebraucht werden, sei das nicht anders möglich. Den Erziehern zufolge seien fehlende Kapazitäten das Problem. Benicios Familie bringt das in echte Schwierigkeiten.

„In schwierigen Zeiten muss man zusammenhalten“

„Später anfangen ist keine Option“, sagt Heidemarie Brandes. Und selbst wenn: Auch am Nachmittag habe die Kita verkürzte Öffnungszeiten. Das Problem werde also nur verlagert. Benicios andere Oma, die auch in der Hauptstadt lebt, könne zwar hin und wieder einspringen. „Aber eben auch nicht immer und nun steht ihr auch noch eine OP bevor.“

Manfred Brandes und seine Frau hingegen sind sehr fit für ihr Alter. Wie fit, zeigt ihr großes Hobby: das Segeln. Trotz Corona war das Ehepaar im vergangenen Jahr 1000 Seemeilen mit seinem hochseetüchtigen Segelboot „Libra“ unterwegs – 500 in der Umgebung, 500 in Boddengewässern vor Usedom bis nach Dänemark.

Ob sie ihren Enkel aus Berlin zu sich nehmen, um seine Eltern zu entlasten, stand also nicht lange zur Debatte. „In schwierigen Zeiten halten wir zusammen“, sagt Heidemarie Brandes. Gerade ihre Tochter habe die aktuelle Situation sehr belastet.

Keine Angst vor einer Corona-Infektion

Angst, sich mit Corona zu infizieren, haben die Rostocker nicht. „Die Zahl der Neuinfektionen war glücklicherweise ja immer niedrig“, sagt Manfred Brandes. Der 80-Jährige hat in der vergangenen Woche bereits seine erste Impfdosis erhalten. Seine Frau hingegen müsse sich noch etwas gedulden.

Vorsichtig sind die beiden Rentner trotzdem: „Wir haben sehr viele Freunde, die Kontakte haben wir vorerst auf Eis gelegt“, sagt Heidemarie Brandes. Benicio hätte zudem eine Zeit lang Gitarrenunterricht erhalten. „Das lassen wir momentan auch lieber ausfallen.“

Nicht alle Menschen haben Verständnis

Statt vieler Kontakte genießt das Ehepaar nun die Zeit mit ihrem Enkel, auch wenn diese nicht immer einfach ist. „Benicio ist ein sehr temperamentvolles Kind, braucht viel Aufmerksamkeit – und wird schnell zornig, wenn er diese nicht bekommt“, sagt Heidemarie Brandes. Das könne auch mal in einem ausgeprägten Wutanfall enden. Woher genau das kommt, weiß die Rentnerin nicht. Sie vermutet aber, dass es mit einer bislang noch unbekannten Erkrankung zusammenhängt, die ihrem Enkel häufig das Leben schwer macht. Benicio hat Probleme mit seinem Stoffwechsel.

Benicio (6) in der Wohnung seiner Großeltern in Rostock Quelle: Pauline Rabe

Einen Vorteil hat die aktuelle Situation also noch: „Wir können uns 24 Stunden am Tag um ihn kümmern“, sagt Heidemarie Brandes weiter. Verständnis dafür, dass die beiden Rentner ihren Enkel aufgenommen haben, gibt es dabei nicht immer. Ein Reibungspunkt: ihre hellhörige Wohnung in einem Plattenbau im Rostocker Stadtteil Dierkow. „Seit Benicio bei uns ist, gab es schon mehrfach Beschwerden über die Lautstärke“, erzählt die Rentnerin.

Nicht selten hieße es dann auch, dass man sich mit 80 Jahren eben nicht so ein schwieriges Kind „aufhalsen“ sollte. Eine Aussage, die Heidemarie Brandes wütend macht: „Das ist eine Beleidigung für mich. Unser Enkel braucht Hilfe – und wir helfen ihm gerne.“

Basteleien, kleine Rätsel und gemeinsames Singen

Heidemarie Brandes hat darüber hinaus auch die nötige Erfahrung: Mehr als dreißig Jahre lang hat sie als Ärztin in einer Berliner Kinderklinik geistig und körperlich kranke Kinder betreut. Ihr Alltag mit Benicio besteht nun vor allem aus Vorschulaufgaben, die seine Erzieherinnen per Post nach Rostock geschickt haben. Darin enthalten: Basteleien, kleine Rätsel und auch Lieder. „Singen mögen wir beide besonders gern.“

Manfred Brandes (80) und Enkel Benicio bauen ein Schachspiel auf. Quelle: Pauline Rabe

Manfred Brandes, promovierter Entwicklungsingenieur für Nachrichtentechnik, tüftelt stattdessen lieber mit seinem Enkel, lässt selbst gebaute Flieger fliegen – oder spielt eine Runde Schach mit ihm. „Bei gutem Wetter sind wir auch viel draußen, in der Rostocker Heide oder am Strand von Graal-Müritz“, sagt der Rentner.

Heimweh? „Nicht vorhanden“

Benicio selbst gefällt es in Rostock gut: „Die Seilbahn ist super“, sagt der Sechsjährige. Gemeint ist ein Pendelsitz auf einem Spielplatz in der Nähe, der rasant eine kleine Anhöhe hinunterschwingt. Und seine Großeltern, die habe er natürlich auch ganz doll lieb.

Doch wie sieht es aus mit Heimweh bei so langer Zeit? „Das ist nicht vorhanden“, sagt Manfred Brandes und lacht. Anders sei es damals bei Benicios Schwester gewesen, die mittlerweile 14 Jahre alt ist: „Wenn sie mal zwei Wochen in den Ferien hier war, hat sie schon viel geweint.“ Ihr Bruder aber sei nur traurig, wenn er mit seinen Eltern am Telefon spricht.

Ob sie in diesem Jahr noch häufiger voneinander getrennt sein werden, hängt von den nächsten Bund-Länder-Entscheidungen ab. Spätestens im Spätsommer aber hofft Benicio in Berlin zur Schule zu gehen.

Von Pauline Rabe