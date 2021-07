Rostock-Hinrichsdorf

Seit über einem Jahr ist die Rostocker Wurstfabrik wegen Corona quasi Sperrgebiet. Nur Mitarbeiter dürfen unter strengen Hygienevorschriften das Werk der Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH in Hinrichsdorf betreten. So konnte Geschäftsführer Tobias Blömer die Pandemie von der Produktion fernhalten.

Am Donnerstag machte er jedoch eine Ausnahme: Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) konnte sich ein Bild von den Arbeitsbedingungen und dem Arbeitsschutz in Zeiten von Corona machen.

Pausen wurden entzerrt

Für den Laien, der schon einmal vor der Pandemie das Werk besichtigt hat, ist kaum ein Unterschied feststellbar. Denn die Hygienemaßnahmen in der Lebensmittel- und gerade in der Fleischindustrie sind ohnehin hoch.

Was jedoch auffällt: Aus den Pausenräumen kommen in längeren Abständen immer nur einzelne Mitarbeiter. „Wir haben die Pausenzeiten entzerrt, damit sich nicht zu viele Mitarbeiter in der Pause begegnen“, erklärt Blömer. In der Verwaltung sei zwar Homeoffice möglich, in der Produktion allerdings aus nachvollziehbaren Gründen nicht.

Maßnahmen beeindruckend umgesetzt

Die Ministerin ist zufrieden: „Das Unternehmen hat die Mitarbeiter von einem mobilen Impfteam impfen lassen und misst bei jedem am Eingang die Temperatur. Die Schutzmaßnahmen werden beeindruckend umgesetzt.“

Das diene am Ende auch der Bevölkerung: „Die Konsumenten in Deutschland konnten immer darauf vertrauen, dass auch in der Pandemie ausreichend Lebensmittel produziert werden.“

Noch kein Ende in Sicht

Blömer will bis auf weiteres an den strengen Maßnahmen festhalten: „Wir machen weiter wie bisher, bis ein Ende der Pandemie in Sicht ist.“ Bei den Mitarbeitern gebe es auch eine große Akzeptanz dafür. „Wir haben von Anfang an offen kommuniziert, warum die Maßnahmen notwendig sind“, so Blömer. „Und die Mitarbeiter wollen ja auch nicht krank werden.“

Im vergangenen Jahr hatten gleich mehrere große Corona-Ausbrüche bei fleischverarbeitenden Unternehmen für Aufsehen gesorgt und ein Schlaglicht auf die teils miserablen Arbeits- und Unterbringungsbedingungen der oft aus Osteuropa stammenden Leiharbeiter geworfen.

Keine Ansteckung im Werk

Blömer zieht dagegen eine positive Bilanz seiner Bemühungen: „Wir hatten bis heute noch keinen Fall einer Ansteckung im Werk.“ Der einzige positive Test sei bei einem neu eingestellten Mitarbeiter gemacht worden, der daraufhin zunächst gar nicht erst aufs Werksgelände durfte – erst als er vollständig genesen war.

Die Produktion habe unter den Corona-Einschränkungen nicht gelitten. „Wir konnten die Kapazität auf dem gleichen Niveau halten“, erklärt der Geschäftsführer. Die Gesamtkosten für die Corona-Maßnahmen beliefen sich bis Ende 2020 auf rund 100 000 Euro. Ministerin Drese betonte: „Für diesen Aufwand soll es auch staatliche Unterstützung geben.“ Die entsprechenden Gespräche mit Wirtschafts- und Agrarministerium liefen bereits.

215 Partner für Ehrenamtskarte

Der Anlass für Dreses Besuch war aber eigentlich ein ganz anderer: Die Ministerin ist derzeit auf einer Dankeschön-Tour zu 215 Unternehmen, die den Inhabern der Ehrenamtskarte MV Rabatte oder andere Boni bieten.

Vor kurzem überreichte Drese die 3000. Karte, von der Bürger profitieren können, die sich mindestens 250 Stunden pro Jahr ehrenamtlich engagieren und dafür nur eine geringe Aufwandsentschädigung erhalten. „Ich freue mich, dass wir als Landesregierung gemeinsam mit der Ehrenamtsstiftung MV und den Mitmach-Zentralen solch ein attraktives Angebot zur Würdigung der Leistung so vieler Menschen im Land schaffen“, so Drese.

Sozialministerin Stefanie Drse (SPD) und Rostocker-Geschäftsführer Tobias Blömer unterstützen die Ehrenamtskarte MV. Quelle: Axel Büssem

Rabatt im Werksverkauf

Bei Rostocker Wurst können die Besitzer der Ehrenamtskarte günstiger im Werksverkauf vor dem Fabriktor in Hinrichsdorf einkaufen. Blömer meint: „Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich ehrenamtlich engagiert. Das kostet Zeit, die man sich zusätzlich zu Arbeit und Familie nehmen muss.“

Er wolle mit seinem Beitrag gerade jungen Leuten einen Anreiz bieten: „Es ist bedenklich, wie bei etwa bei den Freiwilligen Feuerwehren der Nachwuchs wegbricht.“

Von Axel Büssem