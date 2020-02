Rostocker fordern kostenlose Fahrrad-Mitnahme in Bus und Bahn

Rostock-Stadtmitte

Kommt nach dem kostenlosen Schülerticket nun auch die kostenfreie Mitnahme von Fahrrädern in Rostocks Bussen und Bahnen? Das Fahrradforum der Hansestadt fordert in einem Appell an die Bürgerschaft, dass die Preise für die Mitnahme von Fahrrädern in den kommenden Jahren schrittweise gesenkt werden sollen – bis sie schließlich ganz wegfallen.

„Die Bürgerschaft hat im vergangenen September beschlossen, dass Rostock den Klimanotstand ausruft und wir konkrete Maßnahmen brauchen“, sagt Daniela Grandt (Rostocker Bund). Die kostenlose Mitnahme von Fahrrädern sei ein Schritt, der mehr Menschen dazu motivieren soll, vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) umzusteigen.

Vorstoß sorgt für Diskussionen

Der Vorstoß sorgt für Diskussionen. Denn schon jetzt würden die Kapazitäten für eine kostenfreie Mitnahme der Fahrräder in den Bussen und Bahnen insbesondere in der Hauptverkehrszeit nicht ausreichen, wie der neue Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Warnow (VVW), Stefan Wiedmer, schildert. „Das betrifft zum Beispiel die Straßenbahnlinien im innerstädtischen Bereich.“ Uwe Flachsmeyer (Grüne) berichtet von Konflikten zwischen Fahrrädern, Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühlen.

Auch in der S-Bahn gibt es Engpässe. „Das ist eine Qual“, sagt Mathias Ehlers aus Warnemünde. Christine Decker aus der Kröpeliner-Tor-Vorstadt bestätigt: „Ich muss manchmal eine S-Bahn weiterfahren lassen, damit ich mit der nächsten dann auch mein Fahrrad mitnehmen kann.“

Reine Fahrradabteile gewünscht

Laut VVW-Geschäftsführer Wiedmer erhebt der Verkehrsverbund aktuell für die Fahrrad-Mitnahme einen moderaten und fairen Preis. Dieser habe auch eine regulative Funktion. Heißt: Dadurch, dass es etwas kostet, nutzen weniger Fahrgäste das begrenzte Angebot.

Aus Sicht des Fahrradforums kann das jedoch nicht die Antwort für die Zukunft sein: „So kommen wir nicht weiter“, heißt es. „Wir brauchen in der S-Bahn nach Warnemünde reine Fahrrad-Waggons“, sagt Mathias Ehlers. Davon ist auch Christine Decker überzeugt: „Wenigstens für das Sommerhalbjahr wäre das eine gute Idee.“ Zumal die Deutsche Bahn so ein Fahrradabteil auf anderen Strecken bereits anbiete.

So viel kostet ein Fahrrad-Ticket Für die Mitnahme eines Fahrrads, Segways oder Pedelecs zahlen Fahrgäste in Rostock 1,70 Euro extra. Im Bereich Güstrow, Bützow und Bad Doberan sind 1,40 Euro pro Fahrt fällig. 3,50 Euro kostet die Radmitnahme im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Warnow, das die Hansestadt und den Landkreis Rostock umfasst. Auf der Fähre kostet das Fahrrad-Ticket 1,10 Euro extra. Erwachsene zahlen für die Überfahrt über die Warnow einen Grundpreis von 1,50 Euro, Kinder 1 Euro. Autofahrer müssen für sich und ihr Fahrzeug 3,50 Euro auf den Tisch legen; hinzu kommt der Grundpreis für jeden Mitfahrer. Die Fahrrad-Tageskarte kostet im Bereich Rostock 3,70 Euro und im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes sechs Euro. Für eine Fahrrad-Monatskarte zahlen Fahrgäste in der Hansestadt 10 Euro und im gesamten Bereich 20 Euro. Anstelle eines Fahrrades kann auch ein Hund mitgenommen werden. Die Monatskarte gilt allerdings nicht im Molli. Wer ein Fahrkarten-Abo hat, kann die Fahrrad-Mitnahme für fünf Euro im Monat dazu buchen.

Wien macht es vor

Für VVW-Chef Wiedmer ist klar: Bevor die Preise für die Fahrradmitnahme gesenkt werden, müssen Infrastruktur und Kapazitäten weiter verbessert werden. So sei es in Wien bei der Jahreskarte für die Personenbeförderung gelaufen. „Hier wurde zunächst das Angebot schrittweise und deutlich erweitert, ehe der Tarif abgesenkt wurde. Das war dann nur noch das i-Tüpfelchen.“

Zugleich erhöhte sich allein im ersten Jahr nach Absenkung des Jahreskartenpreises der Zuschussbedarf der Stadt Wien um 42 Millionen Euro. Weiterhin beteiligen sich alle in der Stadt ansässigen Unternehmen bis heute an dem Ausbau der Infrastruktur: Sie zahlen je Arbeitnehmer zwei Euro U-Bahn-Steuer pro Woche.

Preise auf Fähre in der Kritik

Auf Kritik stoßen allerdings die Preise auf der Fähre: Hier zahlen zwei Personen mit Fahrrädern mehr als zwei Personen mit einem Auto. „Das ist ein Unding“, sagt Christine Decker. Der Vertriebsleiter der Weißen Flotte, Detlev Düwel, erklärt dazu: „Die Preise für Personen und Fahrräder sind ÖPNV-Preise, die im Verkehrsverbund mit den anderen Unternehmen abgestimmt werden. Der Tarif für Autos gehört nicht dazu, den können wir frei festlegen.“ Die Situation sei nicht optimal, so Düwel. „Wir arbeiten an einer Lösung.“

Das Land lehnt es als Auftraggeber ab, die Fahrradmitnahme in der S-Bahn kostenfrei zu stellen. „Die Mitnahme von Fahrrädern schränkt die Kapazität für die Mitnahme von Personen ein. Ein Entgelt für diese Leistung ist aus unserer Sicht daher angebracht“, sagt Renate Gundlach, Sprecherin des Infrastruktur-Ministeriums. Auch seien die aktuellen Kapazitäten auf der Strecke Rostock – Warnemünde ausreichend. Pro S-Bahn gibt es 30 Fahrradstellplätze und 280 Sitzplätze.

RSAG befürchtet Chaos

Ähnlich äußert sich die Rostocker Straßenbahn AG. Schon jetzt setze das Unternehmen mit seinen neueren Straßenbahnen Maßstäbe im bundesweiten Vergleich: Pro Bahn gebe es vier Multifunktionsbereiche für Fahrräder, Rollstühle, Rollatoren und Kinderwagen. Üblich seien drei solcher Bereiche.

Dennoch gebe es viele Fahrgäste, die sich von Fahrrädern in Bussen und Bahnen gestört oder belästigt fühlen, wie RSAG-Sprecherin Beate Langner mitteilt. Eine ausufernde Fahrradmitnahme könnte dies nun weiter verstärken: „Und sogar zu einer insgesamt sinkenden Akzeptanz des ÖPNV führen“, so Langner.

60 Prozent der Fahrrad-Mitnahmen durch Studenten

Wie aus der Verkehrserhebung 2016/2017 hervorgeht, wird im Verkehrsverbund Warnow jährlich bei etwa 1,85 Millionen Fahrten das Fahrrad mitgenommen. 60 Prozent davon entfallen auf Studenten, die mit ihrem Semester-Ticket das Rad kostenfrei mitnehmen können.

Monatlich verkauft die RSAG in Rostock rund 400 Fahrrad-Monatskarten. Insgesamt haben im VVW derzeit rund 4350 Abonnenten eine Fahrradmitnahme hinzugebucht. Auch werden pro Jahr rund 215 000 Fahrrad-Einzel- und Tageskarten verkauft.

