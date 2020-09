Vor genau einem Jahr besuchte Sigmund Jähn die Raumfahrtfreunde Rostock. Zu diesem Zeitpunkt ahnte keiner, dass es wohl der letzte öffentliche Auftritt des berühmten Kosmonauten sein würde, der gut eine Woche später starb. In der Hansestadt will man das Andenken an den Weltraumhelden lebendig halten.