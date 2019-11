Rostocker gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt

Rostock

Rund 60 Teilnehmer sind am Volkstrauertag zur zentralen Gedenkstunde der Hansestadt Rostock und des Kreisverbandes des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf den Neuen Friedhof gekommen. Die Gedenkrede hielt Konteradmiral Karsten Schneider, Chef des Stabes im Marine-Kommando in Rostock. Für Musik sorgten die Bläser der Christusgemeinde und Pianist Philipp Thönes von der Hochschule für Musik und Theater. Auch Harald Terpe (Grüne), erster stellvertretender Bürgerschaftspräsident, hielt eine Rede. Anschließend ging es zur Kranzniederlegung auf dem Soldatenfeld.

In Warnemünde, Tessin und Güstrow gab es am Sonntag ebenfalls Gedenkveranstaltungen. Der Volkstrauertag wird traditionell zwei Sonntage vor dem ersten Advent begangen. Der Gedenktag erinnert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltbereitschaft und Gewaltherrschaft aller Nationen.

Der ursprüngliche Gedanke, dass es nur um Kriegstote geht, ist im Laufe der Jahre ein Stück erweitert worden, etwa um Opfer von Rassismus. Im kommenden Jahr ist der Volkstrauertag am 15. November 2020.

Von André Horn