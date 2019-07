Rostock

Der Fall Carola Rackete – er beschäftigt auch an der Ostsee viele Menschen: In Rostock sind am Sonnabend gut 200 Bürger auf die Straße gegangen, um sich mit der umstrittenen Kapitänin der Seenotrettungsorgansation „Sea Watch“ zu solidarisieren. Auf Plakaten forderten sie, die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer nicht länger als Verbrechen anzusehen. „ Seenotrettung ist kein Verbrechen“ war unter anderem auf den Spruchbändern zu lesen. In etwa 90 weiteren Städten in Deutschland wurde ebenfalls demonstriert. Unter anderem auch in Schwerin.

Auf Plakaten machten die Demo-Teilnehmer ihrem Frust über die aktuelle Lage im Mittelmeer Luft. Quelle: Andreas Meyer

EU-Staaten sollen Flucht ermöglichen

„Aktuell sind zwei weitere Flüchtlingsschiffe auf der Suche nach einem sicheren Hafen“, so Ronja Thiede, eine der Sprecherinnen von „ Rostock hilft“. Das Bündnis engagiert sich seit 2015 für Flüchtlinge in der Hansestadt und hatte zu der Demo aufgerufen. Thiede rief den „Notstand der Menschlichkeit“ für Europa aus. Carola Rackete, Kapitänin auf der „Sea Watch 3“ habe keine andere Wahl gehabt, als das italienische Lampedusa trotz eines Einlaufverbotes anzusteuern: „Die Häfen in Libyen sind jedenfalls nicht sicher.“ Thiede – aktiv bei den Grünen – kritisiert die SPD: Sie sitze in der Bundesregierung und unternehme nichts, um die Flüchtlinge im Mittelmeer vor dem Ertrinken zu retten. „Wir brauchen sichere Fluchtwege nach Europa und müssen die Fluchtursachen bekämpfen.“ Dazu zähle auch der Klimawandel.

Andreas Meyer