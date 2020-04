Rostocker genießen vorerst letzten Einkauf ohne Maske

Rostock

Petra Knop und John Leidig sitzen in der Sonne am Brunnen der Lebensfreude in der Rostocker „Kröpi“ und lassen sich ihre Currywurst schmecken. „Nach einigen Wochen Zuhause wollten wir schauen, was heute in der Stadt los ist“, sagt der 57-Jährige und blickt auf die vorbeischlendernden Fußgänger. „Es ist belebt aber nicht überlaufen“, sagt er und nickt zufrieden. Beide sind froh, dass nach den Einschränkungen der vergangenen Wochen die Regelungen seit Montag wieder gelockert sind und die Straßen sich nach und nach wieder mit Leben füllen. So erging es zahlreichen Besuchern, die bei Sonnenschein, mildem Frühlingswetter und Straßenmusik den ersten Shopping-Samstag nach der Wiedereröffnung der Geschäfte genossen.

Es ist toll, die Leute mal wieder lachen zu sehen“

„Es ist toll, die Leute mal wieder lachen zu sehen“, sagt Dennis Warnow. Der 24-Jährige aus Waren an der Müritz ist gekommen, um seinem Partner Tobias Meissner die Hansestadt zu zeigen und den ein oder anderen Einkauf zu tätigen. „Nach der letzten Zeit gibt es einiges nachzuholen. Dabei geht es nicht nur ums Einkaufen, sondern auch darum, wieder rauszukommen und andere Gesichter zu sehen“, sagt Warnow. Und das bisher weitgehend unverhüllt, erst ab Montag wird der Griff zur Maske in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln in MV obligatorisch. „Wir haben auch heute schon eine Maske dabei, werden sie aber nur aufsetzen, wenn das in den Geschäften verlangt wird“, sagt Warnow. „Irgendwie ist es doch ein befremdliches Gefühl.“

Brillenkauf mit Maske

Dieses Gefühl erlebt auch Katrin Pack, die vorne in der Warteschlange vor der Fielmann-Filiale steht. Weil sie keinen Mundschutz dabei hat, muss sie an der Tür stehen bleiben und kann ihren Mann, der ihr zwei Brillengestelle präsentiert nur durch die geöffnete Glastür beraten. „Das ist gewöhnungsbedürftig, weil man nur das halbe Gesicht sehen kann“, sagt Pack. Bereits seit Montag müssen Mitarbeiter und Kunden in dem Optikergeschäft eine Maske tragen. „Bei unserer Arbeit müssen wir dicht an die Kunden ran und können einen Mindestabstand von zwei Metern nicht gewährleisten“, erklärt Augenoptikerin Annette Els. „Normalerweise wären wir heute nicht gekommen“, sagt auch Katrin Pack. „Aber mein Mann ist Lokführer und der Betriebsarzt hat ihm eine Brille verschrieben, also eilt es.“ Dennoch sind es nicht nur Notfälle, die in den Laden kommen. „Das reicht von der Sonnenbrille über Reparaturen und Pflegemitteln bis hin zum Sehtest“, sagt Els. Was die Besucherzahlen angehe, sei der Sonnabend bisher gefühlt der stärkste Tag der Woche.

Bei Schauspieler Frank Kessler (Tatort, Alarm für Cobra 11) und Ehefrau Doreen, die in der Eselföterstraße die Boutiquen „Lieblingsstücke“ und „Männerherz“ sowie einen weiteren Standort in Warnemünde betreiben, läuft der Sonnabend eher schleppend. Dennoch ist das Paar mit der ersten Shoppingwoche zufrieden. Die Leute seien zwar zurückhaltender als vor der Krise, trotzdem hätten beide in der Woche rund 80 Prozent des normalen Umsatzes erzielt. „Ob das anhält, muss man sehen“, sagt Doreen Kessler. Anders sehe es in Warnemünde aus. „Dort läuft nichts ohne Touristen“, so Kessler.

Surreales Einkaufserlebnis

Dass diese fehlen, merkt auch Swen Haupt, der mit seinem mobilen Bratwurststand in der Kröpeliner Straße steht. „Es ist zwar gut gefüllt, aber man merkt, dass die Besucher von außerhalb fehlen“, sagt er. Auch das Einkaufserlebnis wirkt irgendwie surreal: Schlange stehen vor einigen Geschäften, Verkäufer mit Masken und Gummihandschuhen und zahlreiche abgesperrte Bereiche lassen nicht die rechte Lust am Shoppen aufkommen. „Ich brauche dringend eine Leggins und will den örtlichen Einzelhandel unterstützen“, sagt Stefanie Mumm, die vor einem Bekleidungsgeschäft ansteht. „Aber irgendwie wirkt das alles recht kurios. Ein schönes Einkaufserlebnis ist das nicht“, sagt die 37-Jährige.

Das sehen Tom Röllig und seine Freundin Vanessa Vering anders: „Wir freuen uns, dass wir endlich mal wieder in der Stadt einkaufen können“, sagt der 30-Jährige, der mit Tüten bepackt ist. Neben neuen Klamotten für seine Freundin hat sich das Paar im Hansa-Fan-Shop eingedeckt. „Wir haben unter anderem ein Nackenkissen, zwei Hoodies und ein T-Shirt gekauft“, zählt Röllig auf. „Schließlich wollen wir unseren Heimatverein unterstützen.“

Auch Annett Lingrön, die Pralinen zum Muttertag gekauft hat, genießt den Shopping-Sonnabend in der Hansestadt: „Ich arbeite in der Gastronomie und sitze momentan den ganzen Tag zuhause“, sagt sie. „Ich bin froh, dass ich nun endlich mal wieder andere Menschen sehe.“

Von Stefanie Büssing