Rostock

Ein neues Auto kaufen, Geld in ein eigenes Haus investieren oder endlich in ferne Länder reisen – noch immer motivieren diese drei Wünsche Lotto-Spielerinnen und -Spieler bei der Abgabe ihrer Tipps. Für einen Glückspilz aus Rostock kann dies nun Realität werden.

Als einer von 16 glücklichen Spielteilnehmern aus ganz Deutschland kreuzte er die sechs richtigen Zahlen in der Lotto 6aus49-Samstagsziehung vom 6. November an und gewinnt damit 269 870,60 Euro. Damit steigt die Zahl der Lotto-Großgewinner in Mecklenburg-Vorpommern für 2021 auf insgesamt 28.

Von OZ