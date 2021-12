Rostock

Omikron – Politikern, Experten und Medizinern in Deutschland bereitet die neue Variante des Coronavirus Kopfzerbrechen. Wie wird sich das mutierte Virus auf Fallzahlen, Inzidenzen und vor allem auf die Lage in den Krankenhäusern auswirken? Während viele Entscheider – auch in der Hansestadt – das Schlimmste fürchten, hat Omikron für einen Rostocker Unternehmer an Schrecken verloren. Denn er und seine Familie waren bereits mit der neuen Virus-Variante infiziert – und hätten davon beinahe nichts mitbekommen.

Grund zur Panik gebe es aus seiner Sicht aber nicht. Jedenfalls nicht, wenn sich Omikron in Europa nicht anders verhält als in seiner zweiten Wahlheimat Südafrika – und wenn sich alle an die Schutzmaßnahmen halten.

Unternehmer steckt sich in Südafrika mit Omikron an

Brincker ist geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Harms & Steder, unter anderem im Weinhandel aktiv. Er saß jahrelang für die CDU in der Bürgerschaft, ist heute noch in den Ausschüssen aktiv und war einst Vorstandschef beim FC Hansa. Mehrmals im Jahr lebt er am südlichsten Zipfel Afrikas, in der Nähe von Kapstadt. Er berät dort Weinbauern, hilft ihnen beim Vertrieb des Rebensaftes.

Auch die vergangenen Wochen hat er in Südafrika verbracht. Erst am Dienstag, 21. Dezember, darf er nach Deutschland zurückkehren. Nach Quarantäne, als Genesener. Brinckers zweite Heimat gilt als Omikron-Hochburg. Nirgendwo sonst auf der Welt ist die Mutation so verbreitet wie zwischen Johannesburg und Kapstadt. Und trotz Impfung erwischte es auch die Unternehmer-Familie: „Unser Sohn hat dort dieses Jahr sein Abi gemacht. Und bei einer kleinen Feier muss es dann auch passiert sein“, erzählt Brincker.

„Ich hätte es fast nicht bemerkt“

Den Verlauf der Infektion – Brincker beschreibt ihn als „absolut mild“. „Ich hatte abends plötzlich Fieber, habe geschwitzt. Mehr aber nicht.“ Als er am nächsten Morgen aufsteht, ist er müde. „Ich habe einen Spaziergang gemacht. Danach war alles wieder gut.“ Brincker denkt zunächst an einen Sommer-Schnupfen. Dass er sich verkühlt haben könnte. Trotz Sommerwetter am Kap. Erst als mehrere Familienmitglieder und Bekannte von ähnlichen Symptomen berichten, macht er einen Corona-Test: Positiv. Omikron.

„Ich hätte es beinahe verpasst. So mild war der Verlauf.“ Den Test habe er „eigentlich nur aus Neugierde“ gemacht. „Wenn ich nicht wüsste, dass es dieses Virus gibt, hätte ich das vermutlich ignoriert. Das waren die klassischen Symptome einer Erkältung.“

Hohe Fallzahlen, kaum schwere Verläufe

Während in Deutschland über neue Verschärfungen und sogar einen erneuten Lockdown diskutiert wird, gehe Südafrika „entspannter“ mit der Lage um: „Wir haben 25 000 neue Infektionen pro Tag. Aber am Sonntag wurden nur drei Todesfälle gemeldet.“ Restaurants und Hotels sind geöffnet, Geschäfte ebenfalls. „Die Menschen halten sich an die Maskenpflicht, desinfizieren sich beim Einkaufen vor jedem Geschäft die Hände. Die Südafrikaner sind da sehr diszipliniert“, berichtet Brincker. Ab Mitternacht gelte landesweit eine Ausgangssperre. Das war’s.

„Die Welle der neuen Fälle ist enorm. Das ist so. Aber die Verläufe sind anders, milder“, so der Rostocker. Über Atemprobleme klage kaum jemand, der sich mit Omikron infiziere. „In Deutschland heißt es immer, Omikron verlaufe in Südafrika so mild, weil die Bevölkerung deutlich jünger sei. Aber ich kenne genügend Südafrikaner zwischen 45 und 60 Jahren, die ebenfalls infiziert waren – und auch bei denen nahm die Infektion einen milden Verlauf. Schnupfnase, Druck auf den Ohren.“

„Es geht auch anders“

Brincker selbst ist zwei Mal geimpft. Auch seine drei Kinder und seine Frau haben sich den Schutz geholt. „Ich bin weiß Gott kein Querdenker. Natürlich ist das Coronavirus eine Gefahr“, sagt er. Aber: Der Umgang mit dem Erreger in Deutschland und in ganz Europa – der komme ihm mit Blick aus Südafrika doch sehr „panisch“ vor.

„Vielleicht hilft da auch mal der Blick über den Tellerrand“, so Brincker. In Südafrika etwa seien ebenfalls sehr viele Menschen geimpft, Impfstoff gibt es ausreichend. Für jeden. „Doch über immer neue Verschärfungen, neue Lockdowns redet hier keiner mehr. Die Menschen lernen, mit dem Virus zu leben. Das funktioniert meiner Meinung nach deutlich besser als in Deutschland.“ Südafrika könne eine Art „Blaupause“ auch für Europa sein: „Wir werden das Virus nicht ausrotten und auch nicht davor weglaufen können. Wir müssen uns arrangieren.“

Experte Reisinger: Daten reichen nicht aus

Prof. Dr. Emil Reisinger, Corona-Experte der Rostocker Universitätsmedizin, hingegen warnt davor, die Zahlen und Daten aus Südafrika als „Entwarnung“ zu werten: „Wir wissen bisher nur, dass Omikron deutlich infektiöser zu sein scheint. Ob es auch weniger krankmachend ist, können wir hingegen noch nicht mit Gewissheit sagen.“ Das bedeute, dass schwere Verläufe nicht ausgeschlossen werden können, selbst wenn es viele Infizierte mit milden Verläufen gebe. Die schweren Verläufe seien es dann aber, die eine zusätzliche Belastung für die ohnehin unter Druck stehenden Intensivstationen bedeuten würden.

Außerdem bedeute eine Infektion immer – auch bei einem milden Verlauf – eine Quarantäne für die Betroffenen, was bei den zu erwartenden Fallzahlen erhebliche Folgen für die Wirtschaft und die Infrastruktur haben könnte.

Die Daten seien noch nicht verlässlich, die Erhebungen nicht abgeschlossen. Sicher sei – Stand jetzt – nur, dass Geimpfte deutlich mildere Verläufe haben. „Sie infizieren sich aber dennoch mit der neuen Variante“, so Reisinger. „Wir müssen wirklich vorsichtig sein“, so der Infektionsmediziner.

Von Andreas Meyer