Rostocker horten Milliarden auf Ospa-Konten

Ein Raunen geht durch die Reihen: Der Vorstandschef der Ostsee-Sparkasse Rostock, Frank Berg, hat gerade beim Ospa-Neujahrsempfang in der Kunsthalle verkündet, dass die Kunden in diesem Jahr insgesamt mehr als 400 Millionen Euro zusätzlich auf ihre Ospa-Konten gebracht haben. Seit fast 20 Jahren habe es so einen Anstieg nicht mehr gegeben. „Zur Finanzkrise waren es mal Null Euro“, sagt Berg.

Der Ospa-Chef schätzt, dass die Einwohner in der Hansestadt und im Landkreis Rostock pro Jahr insgesamt rund 550 Millionen Euro übrig haben. „Fast alle haben also ihr Geld zu uns gebracht“, so Berg. Dann kommt der Satz, der viele der rund 360 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport kurz zusammenzucken lässt. „Wir hoffen, dass alle auch bei uns bleiben, falls wir auf die Idee kommen, Negativzinsen zu erheben“, sagt Berg. Gemurmel im Publikum. Andererseits sei es jedoch auch Aufgabe einer Sparkasse, den Spar-Sinn der Bevölkerung zu fördern, so der Ospa-Vorstand weiter.

Eine wahnsinnige Summe

Insgesamt wache die Ospa inzwischen über fünf Milliarden Euro. „Das ist eine wahnsinnige Summe“, erklärt Berg. Eine Summe, die zu einer starken Belastung der Ospa führt, weil diese darauf selbst Negativzinsen zahlen muss. Dennoch sei 2019 ein gutes Jahr für die Sparkasse gewesen: „Wir haben wieder Gewerbesteuern im zweistelligen Millionen-Bereich an die Kommunen im Geschäftsgebiet gezahlt“, so Berg. Und: Die Ospa will weiter ins eigene Filialnetz investieren: 20 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren. Auch werde die Sparkasse weiter kräftig Kredite ausreichen – 2019 waren es eine halbe Milliarde Euro.

Einer, der die Entwicklung der Ospa gerade sehr genau verfolgt, ist Hartmut Polzin. Bad Doberans früherer Bürgermeister sitzt seit diesem Jahr im Verwaltungsrat der Sparkasse und ist mit Ehefrau Jeanette Polzin das erste Mal beim Neujahrsempfang. „Wir kennen die Kunsthalle sonst nur von Ausstellungen“, sagt Hartmut Polzin. Seine Gattin lobt: „Es ist ein wunderbares Ambiente und sehr geschmackvoll dekoriert.“ Beim Sparen setzen die Eheleute auf Sicherheit: „Spekulationen gibt’s nur beim Lotto oder beim Pferderennen“, sagt Hartmut Polzin und lacht.

Auch für Carolin Verchow von der gleichnamigen Reiseagentur und Claudia Wittenburg von Epatrol ist es eine Premiere. Sie plaudern mit Steuerberater Nico Schade und Rechtsanwalt Thomas Knüppel, die zu den Stammgästen des Neujahrsempfanges zählen. „Es ist zu einer guten Tradition geworden. Hier trifft man alle Macher auch einem Haufen“, sagt Nico Schade. Er hebt das Ungezwungene hervor: „Banker sind ja sonst eher steif, aber das ist hier gar nicht der Fall.“

Für Aufsehen sorgt an diesem Abend Roberto Lenuweit: Der Unternehmer aus Teterow trägt ein gelbes Outfit, was sich auch in der Farbgebung seiner Brille widerspiegelt. „Wir nennen ihn den neuen Karl Lagerfeld“, sagt Lenuweits Begleiter Horst Krüger und lacht. Lenuweit kam schon einmal in einem Ospa-roten Anzug zum Neujahrsempfang. „Die Leute erwarten das inzwischen von mir“, sagt Lenuweit. Beim Thema Geldanlage mag es der 57-Jährige aber weniger extravagant: „Ich gehe eher auf Nummer sicher und lege mein Geld in Immobilien an.“

300 000 Kunden Die Ostsee-Sparkasse Rostock (Ospa) beschäftigt rund 700 Mitarbeiter in mehr als 40 Filialen und im Ospa-Zentrum am Vögenteich. Die Bilanzsumme für das Geschäftsjahr 2018 lag bei 4,2 Milliarden Euro. Die Ospa hat gut 300 000 Kunden. Über Sponsoring und Spenden unterstützt sie Vereine, Verbände und Institutionen in der Region mit jährlich etwa zwei Millionen Euro.

Auch die Steuerberater Carsten Schreiber und Christoph Gensich setzen auf Sicherheit: „Das schätzen wir auch an der Ospa – sie ist verlässlich und regional“, sagt Schreiber. Die beiden freuen sich über den guten Austausch mit den anderen Gästen. Noch gar nicht ans Sparen denken kann hingegen Martin Wiegel. Der 24 Jahre alte Student der Rostocker Hochschule für Musik und Theater spielt an diesem Abend Klavier – er improvisiert Jazz und Standards. „Ich bin Musiker und investiere gerade in meine Ausbildung“, sagt Wiegel.

In die Kultur steckt auch die Ospa viel Geld – über ihre Stiftung. Zu einem Leuchtturmprojekt gehört hier die Kunsthalle. „Die Ospa war vor zehn Jahren die erste, die Vertrauen hatte und unseren Weg unterstützt hat. Daraus ist eine wunderbare Zusammenarbeit geworden“, sagt Kunsthallen-Chef Jörg Uwe Neumann. Viele Großprojekte wären ohne die Sparkasse gar nicht möglich gewesen – wie die Mattheuer-Ausstellung.

Von André Horn