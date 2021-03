Rostock/Demmin

Jeder Schritt schmerzt. Trotzdem verzichtet René Witt auf den Aufzug. Zügig bewältigt der 49-jährige Rostocker die Stufen hoch in die erste Etage in der Henrik-Ibsen-Straße 20 im Rostocker Stadtteil Evershagen. Er kämpft. Trotz aller Anstrengung hat er ein Lächeln im Gesicht. Mehr als 30 Jahre plagt er sich bereits mit den Folgen einer heimtückischen Erkrankung – Morbus Bechterew. Etwa 20 000 Frauen und Männer leiden allein in MV an dieser chronisch-entzündlichen Erkrankung, die zur starken Verkrümmung der Wirbelsäule führen kann.

Betroffene haben Mehrfacherkrankungen

Witt ist im sogenannten Gemeinsamen Haus auf dem Weg zur Beratungsstelle der Rostocker Arbeitsgemeinschaft (AG) der Deutschen Rheuma-Liga MV. Sie ist eine von vielen Vereinen und Verbänden der Selbsthilfe für chronisch kranke und behinderte Menschen, die hier ihr Domizil haben.

Der Rostocker René Witt leidet seit dem 18. Lebensjahr an Bechterew. Auch das Treppensteigen bereitet ihm im Alltag große Probleme. Quelle: Martin Börner

Was die wenigsten wissen: Bechterew, dessen Ursachen noch nicht erforscht sind, ist nur eines von mehr als 100 Leiden, die unter dem Begriff Rheuma zusammengefasst werden. „In der Praxis leiden Betroffene oft unter Mehrfacherkrankungen. Deshalb ist der stetige Austausch der Spezialisten erforderlich“, erläutert Dr. Michael Fiene (54), Chefarzt der Klinik für Rheumatologie am Kreiskrankenhaus Demmin (Mecklenburgische Seenplatte).

Ob Neurologen, Hautärzte, Internisten, Pflegeprofis – therapeutische Teams sind gefragt. „Unser Hauptaugenmerk liegt unter anderem auf den entzündlichen rheumatischen Erkrankungen. Dazu zählt Bechterew“, erklärt der Facharzt. Hinzu kommen die rheumatoide Arthristis, die die kleinen Gelenke angreift, und die große Gruppe der Schuppenflechten-Arthritis. Von dieser sind oft ganze Finger oder Zehen betroffen. Aber auch Veränderungen an den Sehnenansätzen machen den Patienten zu schaffen. „Es handelt sich um ein sehr komplexes Problem (siehe Kasten)“, verdeutlicht der Präsident des Deutschen Rheuma-Liga MV.

„Versorgungslandkarten“ Derzeit findet beispielsweise die soziale Beratung der Mitglieder der Deutschen Rheuma-Liga in Rostock nur telefonisch statt. Interessenten können unter 0151 / 551 255 825 Auskünfte immer mittwochs von 14 bis 16 Uhr erhalten.Auf der Webseite des Landesverbandes des Selbsthilfeverbandes finden sich unter rheumaligamv.de sogenannte Versorgungslandkarten, die die Fachärzte für Rheumatologie bzw. der 30 Arbeitsgemeinschaften ausweisen.

Ärztlich verordnete Heil-Therapien

„Es muss uns gelingen, die Betroffenen zur Bewegung zu motivieren. Einfach, um auch den Alltag mit Familie und Job meistern zu können“, so Dr. Fiene. Er betont: Ohne den Selbsthilfeverband mit seinen landesweit mehr als 500 ehrenamtlichen Helfern wäre das undenkbar.

Einer von ihnen ist Dietmar Burtzlaff. Der 62-jährige Vorruheständler leitet die Rostocker AG – mit gut 630 Mitgliedern die größte der 30 Abteilungen im Nordosten. „Wir sind keine Mediziner, aber aufmerksame Zuhörer“, erklärt der gebürtiger Greifswalder. Man helfe Betroffenen bei Rentenfragen, kläre über Ansprüche auf medizinische Leistungen auf, organisiere das Funktionstraining. „Nur sieben von 35 Gruppen betreiben derzeit in Rostock allwöchentlich Warmwasser-Gymnastik, drei von 14 Gruppen sind bei der Trockengymnastik dabei“, so Burtzlaff. Es handele sich um ärztlich verordnete, von den Krankenkassen genehmigte Heiltherapien.

Dietmar Burtzlaff ist Mitglied des Landesvorstandes der Deutschen Rheuma-Liga und Leiter der Rostocker Arbeitsgemeinschaft des Selbsthilfeverbandes. Quelle: Martin Börner

Bewegung ist das A und O

Bewegung ist der Schlüssel beim Kampf gegen die Schmerzen. Deshalb müssten die Mitglieder auch in Corona-Zeiten aktiv bleiben, fordert der einstige Projektentwickler für Supermärkte. Dies klappe im Lockdown im Flächenland MV kaum, erklärt Dr. Fine. In seinen Sprechstunden klagten viele Patienten über große Beschwerden, weil das Training fehlt. Zudem sei der soziale Kontakt mitunter abgerissen, konstatiert der Facharzt.

Etwa 80 000 Rheumatiker im Nordosten Von rheumatischen Erkrankungen können auch schon Kleinkinder betroffen sein. Bundesweit leiden insgesamt etwa vier Millionen Frauen und Männern unter speziellen rheumatischen Beschwerden. Rheumatologen müssen unter anderem immer häufiger Stoffwechselerkrankungen behandeln. Dazu zählt die Gicht – die häufigste Form der Arthritis. Unter den derzeit etwa 80 000 Rheumatikern im Nordosten sind auch Betroffene, die unter lebensgefährlich verlaufenden Entzündungen des Bindegewebes leiden. Hinzu kommen teils lebensbedrohliche Entzündungen beispielsweise der Augen, des Herzens und der Nieren.

„Die Pandemie hat auch in Rostock das Vereinsleben fast zum Erliegen gebracht“, bedauert Burtzlaff. Er, der selbst seit zwölf Jahren an Gicht und unter Bluthochdruck leidet sowie mit Übergewicht zu kämpfen hat, weiß, wie wichtig Motivation in der Gruppe ist. Gerade für die Älteren – mehr als 60 Prozent der Mitglieder sind hier älter als 70 Jahre – sei das Gefühl, alleingelassen zu werden, häufig unerträglich. Dies zu verhindern, treibe ihn an, verdeutlicht das Mitglied des Landesvorstandes.

Das Zentrum für ambulante Rehabilitation im Atrium in Rostock bietet für Rheuma-Patienten pro Woche sechs Kurse im Rehabecken und zwei Trockenkurse an. Die Rostockerin Renate Burtzlaff nimmt einmal in der Woche an einem solchen Kurs teil. Aufgrund der Pandemie sind die Teilnehmerzahlen von zwölf auf sechs je Kurs halbiert worden. Quelle: Martin Börner

Vorhaben: Rheuma & Musik sowie Rheuma & Zoo

Witt half ihm bei der Auswertung einer schriftlichen Umfrage unter den Mitgliedern zu Wünschen, Kritiken und Anregungen. Wie oft beispielsweise das Radfahren, Wandern und Gymnastik in der Gruppe gefordert wurde, hat beide erstaunt. Gespannt ist das Duo, wie die geplanten, hoffentlich bald möglichen Projekte Rheuma & Musik sowie Rheuma & Zoo ankommen.

„Und Aufgeben zählt nicht“, versichert René Witt, der trotz seiner starken Schmerzen noch 20 Stunden wöchentlich für die Deutsche Rheuma-Liga arbeitet. „9000 Schritte am Tag sind mein Ziel“, sagt der Mecklenburger, der sich gern zu Elektropop-Klängen bewegt. Klar, dass er die Treppe nimmt, als er das Haus verlässt.

Von Volker Penne