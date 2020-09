Rostock

Ein Ritter in schimmernder Rüstung bewacht die Ecke, in der Reinhold Wendt das Licht der Welt erblickte. „Genau hier stand ein Bett“, erzählt der Rostocker. Wo heute der Dekokrieger auf einer Vitrine steht, kämpfte vor 73 Jahren Wendts Mutter mit den Wehen. Kaum auf der Welt habe sie ihn – den Säugling – zum Fenster rausgehalten, um der Nachbarin auf dem Wäscheplatz freudig zuzurufen: „Guck, da is’ er!“

Die Anekdote gibt der launige Rostocker gern zum Besten, wenn er Gäste in seinem Wohnzimmer empfängt. Wer ihn noch nicht kennt, staunt: Seit 73 Jahre lebt Reinhold Wendt in ein und derselben Mietwohnung. Während der deutsche Durchschnittsmieter nach acht Jahren umzieht, ist der humorvolle Ruheständler seinen vier Wänden seit dem Tag seiner Geburt treu. „Warum auch nicht? Ich hab’ hier alles, was ich brauch’.“

Urlaub hinterm Haus

56 Quadratmeter, verteilt auf drei Zimmer, Küche, Diele, Bad: Im Hochparterre eines Dreigeschosseres in der Schwaaner Landstraße hat es sich der Rentner mit seiner Frau Christiane gemütlich gemacht. Seine kleine Welt ist ein Erbstück.

Reinhold Wendts Eltern zogen 1937 in die damals nagelneue Reichsbahnwohung ein. Ein Bonus zum Beruf: Wendts Vater arbeitete nebenan beim Bahnbetriebswerk Rostock. Das Eisenbahner-Gen hat Reinhold Wendt geerbt: Er ist ausgebildeter Kfz-Schlosser, hat bis zur Rente – erst im VEB Nahverkehr, später bei der RSAG – an Bussen und Bahnen geschraubt.

Kohlkopf-Klau an der Schranke

Reinholdt Wendt am Tag seiner Einschulung mit seinen Eltern vor dem Haus, in dem der heute 73-jährige Rostocker seit seiner Geburt zur Miete wohnt. Quelle: Antje Bernstein/ Repro

Heute ist er selbst gern auf Achse: Viele Reisen hat er mit seiner Frau schon unternommen, am liebsten Ostsee-Kreuzfahrten. Dieser Tage wollte das Paar Norwegens Fjorde entlangschippern. Coronabedingt fällt das ins Wasser. Kein Problem: Die Wendts haben ihr ganz privates Naherholungsgebiet gleich hinterm Haus – ihren 200 Quadratmeter großen Garten.

Dort feiert Reinhold Wendt gern mit Verwandten, grillt mit ehemaligen Arbeitskollegen. Und mit Bratwurst und Kartoffelsalat kommen alte, liebgewonnene Kamellen auf den Tisch. Wie an die Tage, als er mit Kumpels Kohlköpfe von Fuhrwerken klaute, die an der nahen Bahnschranke auf Weiterfahrt warten mussten. „Die Peitschenhiebe vom Kutscher, die waren gefährlich. Ich spür noch heut Striemen“ sagt Wendt und grinst verschmitzt.

Kartoffelacker im Vorgarten

Reinhold Wendt (l.) zusammen mit seinem Cousin vor dem Haus, in dem der Rostocker noch heute zur Miete wohnt. Quelle: Antje Bernstein/ Repro

Wer ihm zuhört, merkt gleich: Dem Lausbuben von damals sitzt der Schalk nach wie vor im Nacken. Er lacht viel und weiß, seine Gäste mit lustigen Geschichten zu unterhalten. Zu erzählen gibt es viel. Schließlich hat er schon im Haus gelebt, als im Hof die Mieter ausrangierte Bahnschwellen zu Brennholz für den heimischen Ofen klein sägten und im Vorgarten Kartoffeln anbauten.

Die Mieter aus Wendts Kindertagen sind längst ausgezogen. Alle anderen Wohnungen im Haus 192 haben längst neue Bewohner. Bis heute unverändert dagegen: die gut funktionierende Gemeinschaft der Nachbarn. Man kennt sich, man hilft sich. Auch ein Grund, warum Wendt blieb und bleibt.

Als Mieter ein Unikum

Sieben Jahrzehnte Dauermieter – das macht Reinhold Wendt so schnell keiner nach, sagt Sören Riebener, Objektbetreuer bei Vonovia. Der Dax-Konzern, dem heute auch die Wohnung der Wendts gehört, hat 415 000 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich, gut 680 davon in Rostock. Hausmeister Riebner kennt viele Mieter. „Aber Herr Wendt ist einmalig.“

An Wohneigentum habe er nie gedacht, sagt Reinhold Wendt. „Obwohl ich mir von der Miete, die ich in all den Jahren gezahlt hab’, bestimmt zwei Häuschen kaufen könnte“, scherzt er. 560 Euro zahlt er pro Monat. Kein Vergleich zu dem, was seine Eltern beim ihrem Einzug hinlegen mussten: 45 Reichsmark, Strom und Wasser gab’s gratis. Heute undenkbar. Wie vieles, das damals gang und gäbe war.

Zum Baden in den Keller

Reinhold Wendt in der Schwaaner Landstraße. Damals wuchs hier noch eine Lindenallee. Die ist Vergangenheit. Wendt aber wohnt noch immer hier – in seiner Mietwohnung im Haus 192. Quelle: Antje Bernstein/ Repro

Als Kind teilte sich Reinhold Wendt das Schlafzimmer mit seinen Eltern und seinem Bruder. Die Betten der beiden anderen Geschwister standen im Zimmer nebenan. Geheizt wurde mit Kohlen. Zwar hatte die Wohnung ein Klo. Das Gemeinschaftsbad aber war im Keller, genau wie die Waschküche.

Auch zu DDR-Zeiten ging es abenteuerlich zu: Kurzschlüsse waren alltäglich. Auch Wasser war nicht selbstverständlich. Wollten die Wendts die Waschmaschine anschmeißen, lief die nur, wenn kein Nachbar zeitgleich im Garten Beete goss.

Nach der Wende wurde die Wohnung von Grund auf modernisiert. Selbst als die Handwerker Strom- und Wasserleitungen erneuerten, Fenster austauschten und eine Zentralheizung einbauten, verließen die Wendts ihre vier Wände nicht.

Heiraten oder ausziehen

Aus der Zeit, in der seine Eltern die Mieter waren, ist Reinhold Wendt nicht viel geblieben: ein paar Kristallgläser im Wohnzimmer, ein paar Sammeltassen im Keller, eine Handvoll Fotos. Und viele Erinnerungen. Auch an traurige Momente. Wie den Tag, an dem sein Vater die Wohnung für immer verließ. „Er wurde mit einer Trage rausgebracht, wollte aber vorher noch mal alle Zimmer sehen. Dann hat er gesagt: ‚Ich komm’ nicht wieder.‘ Und so war es auch.“

Nach dem Tod seiner Eltern – die Geschwister hatten längst das Nest verlassen – habe er vor der Wahl gestanden: „Heiraten oder ausziehen. Es durfte ja keiner allein so eine große Wohnung haben“, erzählt Reinhold Wendt. Er entschied sich für Ersteres. Doch die Ehe hielt nicht.

WG mit Ex und neuer Frau

Zu Beginn der 1980er-Jahre ließ sich Reinhold Wendt sich von seiner damaligen Frau scheiden. Die redensartliche Trennung von Tisch und Bett wurde vollzogen. Die Wohnung aber mussten sie sich weiterhin teilen – zusammen mit ihren jeweiligen neuen Partnern. „Mord und Totschlag“, erinnert sich Reinhold Wendt. „Hier war’s immer lustig.“

Ein Jahr, dann endete diese unliebsame Zweck-WG. Die Ex zog aus. Fortan lebte Reinhold Wendt mit seiner neuen Frau Christiane hier zusammen mit den beiden Töchtern – zwei Manuelas, von denen jeder eine mit in die Ehe brachte.

Eine Tochter wohnt heute nur einen Katzensprung von den Wendts entfernt, die zweite lebt mit Mann und Kind in Schleswig-Holstein. Auch wenn letztere gern samt Familie zurück nach Rostock möchte: Seine Nachmieterin werde sie wahrscheinlich nicht werden, sagt Reinhold Wendt. Er und seine Frau aber wollen in ihrer geliebten Mietwohnung bleiben bis zum allerletzten Tag. „Uns kriegen sie hier nur mit den Füßen voran raus.“

