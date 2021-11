Rostocker mit 20 Kilo Heroin gefasst: Wie der Schmuggel aufflog

Rostock/Füssen

Mit etwa 20 Kilogramm Heroin im Kofferraum haben Beamte der Grenzpolizeistation Pfronten im Landkreis Ostallgäu an der Grenze zu Tirol einen 48-jährigen Rostocker auf der Autobahn 7 vor dem Grenztunnel Füssen erwischt. Die Drogen im Wert von mehr als einer halben Million Euro lagen in einem nachträglich in den Wagen eingebauten professionellen Schmuggelversteck. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

Der 48-Jährige war am Montag gegen 19 Uhr Richtung Süden gefahren, als die Polizisten ihn stoppten und kontrollierten. Im Bereich des Kofferraums stellten sie „bauliche Unregelmäßigkeiten“ fest. Bei genauerer Untersuchung stießen die Beamten auf das nachträglich eingebaute Versteck, in dem sich das in 20 einzelnen Paketen verpackte Rauschgift befand.

Verdacht: Täter wollte Heroin von Niederlande bis Italien schmuggeln

Die Polizisten der Grenzstation Pfronten stellten die mutmaßliche Schmuggelware sicher und nahmen den Mann mit Wohnsitz in Rostock vorläufig fest. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kempten erließ Haftbefehl. Der Beschuldigte steht unter dringendem Verdacht, dass er das Heroin von den Niederlanden aus über Deutschland Richtung Italien schmuggeln wollte.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern des Bayerischen Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamts München hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dem Mecklenburger drohen bei einer Verurteilung nun bis zu fünf Jahren Haft. In besonders schweren Fällen muss die Freiheitsstrafe mindestens ein Jahr betragen. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig handelt oder durch seine Handlungen die Gesundheit mehrerer Menschen gefährdet.

Von mikro