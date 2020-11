Rostocker mit manipuliertem Ausweis der Bundeswehr im Zug erwischt

Rostock

Ein 19-Jähriger ist am Samstagabend mit einem manipuliertem Berechtigungsausweis der Bundeswehr in der Regionalbahn von Berlin nach Rostock erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann zunächst versucht diesen als Fahrkarte vorzuzeigen. Der dafür notwendige Truppenausweis fehlte aber – also kaufte er ein Ticket.

Der Zugbegleiterin hatte nach Angaben der Beamten jedoch ein komisches Bauchgefühl und informierte die Bundespolizei. Diese stellten bei einer Kontrolle am Rostocker Hauptbahnhof fest, dass das Gültigkeitsdatum des Berechtigungsausweises verändert wurde und der junge Mann auch kein Bundeswehrangehöriger mehr ist.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und versuchten Betruges eingeleitet.

Lesen Sie auch

Von OZ