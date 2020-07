Rostock

Die Stimmung am Freitagnachmittag in der Moya Kulturbühne ist ausgelassen, aber konzentriert. Vorsichtig und mit ruhiger Hand malt Claudia Kraemer ihrem Model Alana Karah feine Linien auf das llinke Bein. Seit dem Vormittag treten die mehrfache Weltmeisterin im Bodypainting und zwei weitere Rostocker Künstler beim „World Bodypainting Festival“ an. Es wird grundiert, schattiert, Motive werden gezeichnet und Farbe auf die Haut gebracht.

Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Meisterschaften in diesem Jahr nicht vor Publikum, sondern dezentral online statt. Die ganze Woche über wird in verschiedenen Lokalitäten auf der Welt in verschiedenen Kategorien angetreten. Am Freitag folgt der Wettbewerb „Pinsel und Schwamm“. „Diese Kategorie kommt der klassischen Malerei am nächsten“, erklärt Kraemer, die nun mehr Konkurrenz hat. „Dadurch, dass von zu Hause aus angetreten werden kann, haben sich mehr für diese Kategorie angemeldet – etwa 250.“

Normalerweise fahren sie und ihr Team immer nach Österreich, um zusammen mit hunderten Künstlern zu malen. „Die Luft ist voller Inspiration und das trägt einen immer so. Ich hatte Angst, dass das bei der Online-Version verloren geht. Jetzt sind wir hier zu dritt und es ist auch schön“, sagt sie. „Das ist aufregend, neu, spannend. Ich liebe Herausforderungen.“

Acht Stunden Zeit

Acht Stunden Zeit haben die Künstler, ihre Models in neue Charaktere zu verwandeln. Unter dem Motto „Psychedelic Circus“ zaubert Kraemer auf den freien Körper von Alana Karah einen Löwen und einen Dompteur. „Ich habe einen Bericht gelesen über einen Zirkus, der Tiere aus der Manege herausgenommen hat und sie durch ein Hologramm ersetzt hat. Das wirkt nur so, als wären Tiere anwesend. Das habe ich aufgegriffen. Es geht um Tierwohl“, erklärt die Kreative.

Mit ihrem Model hat sie schon mehrfach zusammengearbeitet. „Sie leistet sehr viel – muss acht Stunden still stehen, damit das Bild schön wird“, sagt Kraemer. „Auf der anderen Seite darf sie nicht versteifen. Manchmal steht sie mit einer Seite still und kreist auf der anderen Seite den Fuß.“

Auch ihre Künstlerkollegin Ira Ott widmet sich dem Zirkusthema. „Ich stelle eine ungefilterte Seele einer Zirkusartistin dar, die ihre Erscheinung je nach Stimmung ändert“, erklärt sie, während sie verschiedene Rottöne auf den Körper von „Surreal Spheres“ tupft. Über den Facebook-Account des Models werden Ausschnitte des Bemalens live gesendet.

Fotobewertung und Live-Sendung

Während des Wettbewerbs dokumentieren Fotografen den Entstehungsprozess des Malens. Außerdem werden kleine Interview-Sequenzen gefilmt. Diese werden am Sonnabend in einer Live-Show, die in Österreich produziert wird, gezeigt, um einen Eindruck der Arbeit aus allen „ Hotspots“ der Welt zu bekommen. Die Fotos, die von den lebenden Leinwänden gemacht werden, werden von einer Jury bewertet, die Sieger werden in der TV-Sendung bekanntgegeben.

Rostock ist „ Hotspot “

In Rostock befindet sich einer der sogenannten Hotspots des diesjährigen Wettbewerbs. „Die Regularien sehen vor, dass mehrere Künstler auftreten“, sagt Teilnehmer Jens Carstensen. „ Claudia und ihr Partner Robert Schwemin wollten hier einen Hotspot aufmachen und haben mich gefragt, ob ich mitmache.“ Der Performance Artist lacht. „Ich habe mir ein episches Bild überlegt, das sich im Laufe des Malens entwickeln wird.“ Wie das aussehen soll, entscheide sich während des Entstehungsprozesses. „Mein Ziel ist alles ab dem vorletzten Platz“, sagt Carstensen und lacht.

Ob einer der Rostocker Künstler in der Kategorie „Pinsel und Schwamm“ überzeugen konnte, gibt die Jury am Sonnabend während des Livestreams bekannt. Mehr Informationen unter bodypainting-festival.com

