Ben Buchholz aus Rostock nimmt an der Kids-Variante von „Ninja Warrior Germany“ teil. Der Elfjährige tritt in der Super-RTL-Show gegen weitere Kinder in einem Hindernis-Parcours an. Der OZ hat er verraten, wie hart er trainiert hat, wann er im Fernsehen zu sehen ist und wie es mit seiner Ninja-Karriere weitergeht.