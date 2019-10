Bürger pflanzen 3500 Bäume im Stadtwald

Wiethagen

Der Adlerfarn ist gut zwei Meter hoch. Dazwischen sucht sich die raschwüchsige Spätblühende Traubenkirsche ein günstiges Plätzchen. „Ein Amerikaner, eingeschleppt“, sagt Revierförster Stefan Schlüter, „den müssen wir unbedingt verdrängen, sonst breitet sich diese Traubenkirsche richtig aus.“

Die Fläche im Revier Torfbrücke ist relativ licht. „Erst hat Orkan Xaver 2013 hier 70-jährige Kiefernbestände abgeräumt, dann ging im Januar 2015 Orkan Felix noch mal drüber. Und für den letzten Kahlschlag hat der Nassschnee im April 2018 gesorgt“, erzählt Schlüter. Hier sollen nun neue Bäume gepflanzt werden, bei der Aktion „Bürger für Bäume 2019“, zu der das Stadtforstamt traditionell gemeinsam mit dem Rostock Zoo am 26. Oktober 2019 in die Rostocker Heide einlädt.

3500 Pflanzen kommen aus Baumschule in Pinneberg

Rund 3500 Bäumchen sollen auf 1,14 vier Hektar Fläche gepflanzt werden. Mitarbeiter des Forstamtes haben zunächst den Farn gemäht und mit bunt besprühten Holzleisten die Pflanzreihen markiert. In der nächsten Woche werden die Pflanzen angeliefert und an der aufzuforstenden Fläche eingeschlagen. . „Zweijährige, 50 bis 80 Zentimeter hohe Pflanzen aus einer Baumschule in Pinneberg“, berichtet Jörg Harmuth, Leiter des Stadtforstamtes in Wiethagen. „Wir kaufen nur Pflanzen aus dem nordostdeutschen Tiefland“, stellt Harmuth klar. Diesmal sind es Traubeneichen, Roterlen, Winterlinden, Ebereschen, Buchen und Hainbuchen, die viele fleißige Helfer am 26. Oktober in den Boden bringen sollen.

Pflanzaktion : Tradition seit 2011

Die Pflanzaktion der Bürger hat Tradition. 2011 war es das erste Mal, dass Rostocker ganz in Familie mit Spaten anrückten, um eine Ausgleichsfläche für das Darwineum zu begrünen. „Das war ein Acker am Gelben Tor in Wiethagen“, erklärt Forstamtschef Harmuth. Auf über vier Hektar Fläche wurde „eine wüste Mischung“ von Bäumen und Sträuchern gepflanzt. Inzwischen sind die Eichen, Buchen, Kastanien, Schlehen, Rot- und Weißdorn kräftig herangewachsen, wie die Förster voller Stolz zeigen. Auch zwei Exoten haben inzwischen eine stattliche Größe erreicht: Zwei Mammutbäume recken sich gen Himmel. „Das war eine Idee des Zoos, diese sozusagen als Wahrzeichen des Zoos zu pflanzen“, erzählt Harmuth. 1883 hatte der Rostocker Stadtförster Schramm ein selbst aus Samen gezogenes Exemplar im Eingangsbereich an der Trotzenburg gepflanzt. Der imposante Mammutbaum ist heute ein Naturdenkmal der Stadt Rostock. Und bei jeder Bürgerpflanzaktion werden seit nunmehr neun Jahren auch zwei Mammutbäume in die Heide gesetzt. „Da werden sich unsere Nachfahren mal ihre Gedanken machen, wie die hierherkommen“, frohlockt der oberste Stadtförster.

Jedes Jahr werden auch zwei Mammutbäume gepflanzt

Die Pflanzaktion sei ein „gutes Zeichen, wie die Rostocker mit ihrem Wald umgehen“, betont Harmuth. Etwa zwölf Hektar Wald sind seit 2011 durch Bürger neu aufgeforstet oder stabilisiert worden. Rund 200 Helfer seien in den letzten Jahren gekommen, um ihren ökologischen Fußabdruck im Wald zu hinterlassen, berichtet Harmuth. Einige hätten sogar per GPS den Pflanzort eingemessen, um später noch sagen zu können: ,Das ist mein Baum’.

In diesem Jahr ist die Pflanzfläche mitten drin in der Heide, Richtung Ostsee, 2,6 Kilommeter von der Straße entfernt. „Zum Laufen zu weit“, räumt der Forstamtsleiter ein, der daher ausnahmsweise das Befahren der Waldwege gestattet. Vom großen Parkplatz an der L 22 Richtung Graal-Müritz aus, sei die Zufahrt ausgeschildert. „Es ist uns wichtig, genau diese von den Stürmen so zugerichtete Stelle zu bewalden. Aber die Menschen müssen eben auch hinkommen“, sagt Harmuth.

Seit 1252 im Besitz der Hansestadt 6000Hektar ist die Rostocker Heide etwa groß. Die Flächen sind seit 1252 im Besitz der Hansestadt. Der Rat erwarb den Wald damals von Fürst Heinrich Borwin III. Heute gehört Rostock zu den fünf größten kommunalen Waldbesitzern in Deutschland. Das Stadtforstamt hat fünf Reviere: Schnatermann, Hinrichshagen, Torfbrücke, Wiethagen und Meyershausstelle. Seit 1996 ist die Rostocker Heide Landschaftsschutzgebiet. Das Hauptwegenetz für Wanderer und Radfahrer ist rund 61 Kilometer lang.

Von Doris Deutsch