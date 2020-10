Rostock

Voller Tatendrang läuft Felix durch die Rostocker Wallanlagen – sein Blick immer auf den Boden gerichtet. Gemeinsam mit seiner Mutter ist der Siebenjährige am Sonnabend unterwegs, um das Stadtbild von unachtsam weggeworfenem Müll zu befreien.

Lange suchen muss der Junge nicht, bis er seinen ersten Fund macht. Inmitten einer Wiese entdeckt er lauter kleine Glasscherben, die in der Nachmittagssonne funkeln. Noch bevor er die Erste gepackt hat, ist ihm klar: Leicht wird es nicht jede Einzelne wieder einzusammeln. „Die haben sich richtig in die Erde gebohrt“, ruft Felix seiner Mama Katie Stubbe zu. Diese eilt ihm gleich zur Hilfe.

Gemeinsam sensibilisieren

Die beiden sind längst nicht die Einzigen, die an diesem Vormittag mit Greifzangen und Müllbeuteln ausgerüstet durch die Innenstadt und am Stadthafen entlang laufen. Insgesamt 18 Helfer sind dem Aufruf des Interact Clubs Rostock gefolgt. Mit dabei: Mitglieder von Rotaract und des Rotary Clubs Rostock. „Es geht hierbei um mehr als nur ums Sammeln“, betont Initiatorin Lilli Schlünz zu beginn des Treffens.

Die fleißigen Sammler haben eine Mission. „Wir wollen nicht nur dafür sorgen, dass unsere Stadt ein bisschen sauberer wird. Auf diese Weise versuchen wir, Menschen auf die Missstände aufmerksam zu machen“, erklärt Janne Pelz. Die 19-Jährige weiß genau, dass der Natur mit solch einer Aktion alleine nicht geholfen ist, sie helfe aber dabei, die Bevölkerung zu sensibilisieren. „Es ist wichtig, dass wir alle unser Bewusstsein im Umgang mit Müll schärfen.“

Aus genau diesem Grund hat sich Katie Stubbe der Aktion angeschlossen. „Ich mache das für die Zukunft unserer Kinder. Ich finde es ganz wichtig, dass wir ihnen zeigen, dass jeder einzelne einen Beitrag zum Schutz der Natur leisten kann“, sagt die 41-Jährige. Je früher man damit anfange, desto besser, findet sie. Und so hat die Rostockerin nicht lange überlegt, und ihren Sohn gleich mitgebracht. „Spaß hat er daran obendrein.“

Clubs aus aller Welt beteiligen sich

Schon öfter haben sich die Mitglieder des Interact Clubs Rostock zusammen getan, um die Hansestadt von achtlos liegengelassenem Abfall zu befreien, nie aber in solch einem Umfang, wie Lilli Schlünz berichtet. „Diesmal haben wir uns überlegt eine weitaus größere Veranstaltung zu planen“, verrät die Interact-Präsidentin. Und so spenden nicht nur drei verschiedene Rotary Clubs pro gefüllten Müllbeutel Geld an eine gemeinnützige Umweltorganisation.

Den gesamten Oktober lang wollen zudem Clubs aus aller Welt gemeinsam ein Zeichen setzten und in den unterschiedlichsten Orten rund um den Globus aktiv werden. In der Türkei, Mexiko, Ägypten und Tunesien haben bereits erste Aktionen stattgefunden. Einige Weitere sollen noch folgen. „Wir sind gespannt wie viele Menschen letztendlich zusammenkommen, um etwas für die Umwelt zu tun“, sagt Schlünz.

Eine eklige Angelegenheit

Zunächst einmal ist sie aber stolz, dass sich in Rostock einige Freiwillige gefunden haben. Dank ihrer Unterstützung konnten innerhalb von nur zwei Stunden gleich 18 Säcke randvoll gefüllt werden. Von Kronkorken über Plastikflaschen bis hin zu einer Kuscheldecke, ist alles Mögliche mit dabei. Ein alter Einkaufswagen und ein Stuhl müssen separat entsorgt werden. „Es ist wirklich eklig, was für Dreckslöcher wir teilweise gefunden haben. Teilweise mussten wir richtig tief ins Gebüsch reingehen, um an den Müll heranzukommen“, resümiert die 18-Jährige.

Die Rotarier Anne-Cathrin Schulz und Dr. Nikolaus Kleinau sind ebenfalls verwundert über die Funde, die sie in den Wallanlagen gemacht haben. „Vieles ist gerade einmal so groß, dass man es noch mit dem bloßen Auge sehen kann“, sagt Schulz. „Es ist erschreckend, was alles in der Natur landet. Es ist an der Zeit, dass bei den Leuten ein Umdenken einsetzt und sie mehr Rücksicht auf ihre Umwelt nehmen.“

