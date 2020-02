Dierkow/Lichtenhagen

Helene und Florian Jachalke sind glücklich. Gemeinsam mit ihren zwei kleinen Kindern leben die beiden Lehrer gern im Rostocker Stadtteil Dierkow. „Es gibt hier viel Grün, viele Spielplätze, gute Einkaufsmöglichkeiten und auch die Ärzte sind fußläufig erreichbar. Es ist alles schön gesammelt“, sagt Florian Jachalke.

Bereits während ihres Studiums haben die beiden im Nordosten der Stadt gewohnt – in Toitenwinkel, mit tollem Blick vom Balkon auf die Hansestadt. „Wir haben einfach keine Lust, so viel Geld fürs Wohnen auszugeben“, sagt Florian Jachalke. Der 28-Jährige hat schon einmal in der Innenstadt gewohnt. Der Umzug in ein Plattenbaugebiet fiel ihm nicht schwer: „Ich hatte nie Bedenken, dass das ein sozialer Abstieg sein könnte. Ich wusste aus Erfahrung, dass es nicht so ist, wie manche denken.“

Lesen Sie auch: Arm und reich in Rostock: So viele Hartz-IV-Empfänger leben in Ihrem Stadtteil

Ein riesiger Vorteil sei auch die Anbindung Dierkows an die Autobahn 19. „Für mich ist das perfekt, weil ich zur Arbeit nach Laage muss. Würde ich in der Innenstadt wohnen, müsste ich mich immer durch den Berufsverkehr quälen“, sagt Jachalke. Auch die Betreuung seiner zweijährigen Tochter sei super: „Wir haben hier eine tolle Kita, in der wir uns sehr wohlfühlen.“

Kurzer Weg zum Strand

Melanie Brandenburg und André Beier sind im Nordwesten der Stadt zu Hause. Sie fühlen sich hier ebenfalls sehr wohl. „Ich wohne seit 20 Jahren in Lichtenhagen. Hier habe ich alles in der Nähe: Einkaufsmöglichkeiten, den Strand in Warnemünde und viele Freunde“, sagt Beier. Der gelernte Koch absolviert gerade eine Umschulung zum Schweißer.

„Ein Umzug in einen anderen Stadtteil kommt für mich nicht infrage“, so der 32-Jährige. Er habe es mal in Lütten Klein probiert, was ihn aber nicht überzeugte. Gemeinsam mit Freundin Melanie Brandenburg hat er einen fünf Monate alten Sohn. „Ich würde mir bei uns im Stadtteil nur mehr Spielplätze für Kinder wünschen“, sagt die 26-Jährige.

Bus und Bahn gut erreichbar

Auch Marion Schneider lebt schon lange in Lichtenhagen: „Seit 30 Jahren“, wie die 79-Jährige berichtet. Sie wohne hier sehr gut: „Es liegt alles sehr günstig. Bus und Bahn sind gut erreichbar“, sagt Schneider. Inzwischen seien die Bewohner im Wohngebiet sehr gemischt: „Viele junge Familien sind eingezogen. Vor allem in den oberen Etagen.“

Uwe Krohn wohnt seit 1989 in Lütten Klein. „Es ist schön hier, auch weil wir hier so viel Grün haben. Und es ist alles gut erreichbar: Einkaufsmöglichkeit, der öffentliche Nahverkehr und die ärztliche Versorgung.“ In den vergangenen Jahren hätten sich die Zustände jedoch verschlechtert. „Die Parkplätze sind hoffnungslos überfüllt und an vielen Ecken liegt Müll herum“, sagt der 69-Jährige. Gut gefällt ihm die Mischung zwischen älteren und jüngeren Mietern. „In meinem Aufgang sind einige junge Familien dazugekommen. Alle sind sehr höflich und bewegen sich anständig.“

Lesen Sie auch:

Über den Autoren lesen Sie hier mehr.

Von André Horn