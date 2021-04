In unserer Rubrik „Gesicht des Tages“ stellen wir regelmäßig Menschen der Hansestadt Rostock vor. Heute: Jens Lindloff-Rühse. Der 27-Jährige ist wegen Corona seit einem Jahr in einer beruflichen Zwangspause. Untätig ist er trotzdem nicht – ganz im Gegenteil.

Ein Jahr in Kurzarbeit: Wie sich dieser Rostocker dennoch nicht unterkriegen lässt

Ein Jahr in Kurzarbeit: Wie sich dieser Rostocker dennoch nicht unterkriegen lässt

Kostenlos bis 12:00 Uhr Ein Jahr in Kurzarbeit: Wie sich dieser Rostocker dennoch nicht unterkriegen lässt