Rostocker singen für Kinder in Not

Gänsehautstimmung am Samstag in der Rostocker Nikolaikirche: Nicht nur mit ihrem Gesang rührten die Teilnehmer des Benefizkonzertes die Zuhörer in der voll besetzten Kirche. Auch die Schicksale der Mädchen und Jungen, die von der Kinderkrebshilfe Rostock profitieren, sorgten für Emotionen. Rund 7000 Euro wurden deshalb am Ende an Prof. Gudrun Eggers überreicht. „Wir sind unglaublich dankbar für diese Unterstützung“, sagte die Vereinsvorsitzende.

7000 Euro sind beim Benefizkonzert in der Rostocker Nikolaikirche zusammengekommen. Klaashahns-Chef Klaus Papenfuß überreichte das Geld an Prof. Gudrun Eggers von der Kinderkrebshilfe Rostock. Dort wird kranken Kindern und deren Familien geholfen - so wie in der Vergangenheit auch dem kleinen Julian. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Nachdem dank vieler Förderer in diesem Jahr das Eltern-Kind-Haus des Vereins samt Außengelände fertiggestellt werden konnte, sollen künftige Spenden vor allem den Kindern und Familien zugutekommen. „Wir planen im nächsten Jahr zum Beispiel einen großen Ausflug mit Übernachtung, vielleicht in einen Freizeitpark“, erklärte Prof. Gudrun Eggers.

Kinderchor begeistert nicht nur die Eltern

Die Mitglieder des Shantychores „De Klaashahns“ freuten sich bei ihrem Benefizkonzert nicht nur über die erreichte Summe für den guten Zweck, sondern auch über voll besetzte Reihen. Rund 40 Minuten dauerte ihr maritim-weihnachtliches Programm, bevor der Kinderchor der Rostocker Grundschule Am Alten Markt übernahm.

Der Kinderchor der Rostocker Grundschule Am Alten Markt beim Benefizkonzert in der Nikolaikirche. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Die Mädchen und Jungen zeigten trotz der Menge an Zuhörern keine Scheu und begeisterten nicht nur die anwesenden Eltern. Ebenfalls zum Gelingen des rund zweistündigen Programms beigetragen hatte Brauns Blechbläserquartett sowie das Gitarrenduo „Kama Gitarra“.

Das Benefizkonzert der „Klaashahns“ findet normalerweise aller drei Jahre statt. Innerhalb des Shantychores gibt es allerdings schon Überlegungen, auch kommendes Jahr wieder für die gute Sache aufzutreten und eines der vielen wichtigen Rostocker Projekte zu unterstützen.

Von Claudia Labude-Gericke