Rostock

Das gab es bisher noch nie in Rostock – an die 10 000 Menschen treffen sich im Rostocker Ostseestadion, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Gerechnet hatten die Organisatoren – das Volkstheater Rostock und die Ostseestadion GmbH –mit etwa 4000 Besuchern. „Durch die große Nachfrage haben wir uns entschlossen, auch die Nordtribüne und Stehplatzbereiche zu öffnen. Wir freuen uns extrem über diese Resonanz“, sagt Oliver Schubert von der Ostseestadion GmbH. Wir beantworten hier alle Fragen, die Sie wissen müssen:

Wann geht’s los und wie lange dauert es ?

Die Tore des Stadions öffnen am 22. Dezember auf den West- und Osttribünen um 16.30 Uhr. Gesungen wird dann ab 17.30 Uhr. Sie sollten gut 1,5 Stunden einplanen.

Wo bekommen Sie Karten und wie viel kosten sie?

Es gibt noch einige Restkarten für die Nordtribüne. Diese bekommen Sie bis zum 21. Dezember in den F.C. Hansa Fanshops in Rostock an der Breiten Straße, im Einkaufscenter KTC und im Ostseepark in Sievershagen. Pro Karte zahlen Sie 10 Euro. Falls es noch Karten gibt, bekommen Sie diese auch noch am 22. Dezember an der Tageskasse.

Zur Galerie In dem großen Stadion-Ranking des Verbraucherportals Testberichte.de belegte das Ostseestadion Platz 7 von insgesamt 55 Stadien deutschlandweit. Was die Besucher so sehr an der Rostocker Spielstätte lieben, sehen Sie hier.

Welche Lieder werden gesungen?

Insgesamt werden 22 Lieder gesungen. Das erste wird „Hansa forever“ sein. Weitere Lieder sind etwa „Alle Jahre wieder“, „Stille Nacht, heilige Nacht“ oder „Kling Glöckchen Kling“. Das Abschlusslied wird sein „Oh du Fröhliche“. Keine Angst, wenn Sie nicht textsicher sind. Es gibt für jeden Besucher beim Einlass ein Liederbuch mit allen Weihnachtsliedern. Damit es richtig gemütlich wird, bekommt jeder Gast außerdem eine LED-Lampe.

Gibt es im Stadion auch etwas zu Essen?

Ja, passend zur Weihnachtszeit können Sie sich auf Mutzen, Waffeln, Glühwein und heißen Kakao freuen. Aber auch die traditionelle Stadion-Bratwurst und das Fischbrötchen wird es geben.

Wie komme ich zum Stadion?

Am besten nehmen Sie öffentliche Verkehrsmittel. Der Bus hält direkt vor der Tür. Wer vorher noch bei den Rostock Seawolves das Spiel verfolgt, wird mit einem Shuttlebus direkt von der Stadthalle (Ausgang Süd) zum Stadion gefahren. Zwei Busse von der RSAG stehen hier zur Verfügung. Beim Stadion gibt es etwa 400 Parkplätze im VIP Bereich 1 und 2. Vier Euro müssen Sie hierfür einplanen.

Wer wird auf der Bühne stehen und singen?

Insgesamt stehen abwechselnd vier professionelle Chöre auf der Bühne: der Opernchor des Volkstheaters, die Singakademie Rostock, der Kinderchor der Singakademie Rostock und der Shantychor Luv und Lee. Außerdem steht ein Sportlerchor auf der Bühne der von verschiedenen Rostocker Sportvereinen unterstützt wird: von den Handballern des HC Empor, den Footballern der Griffins, den Basketballspielern der Rostock Seawolves, den Fußballern des F.C. Hansa Rostock, den Fußball-Frauen der HSG Warnemünde und von den Baseballspielern der Bucaneros.

Darf ich mit Rucksack und Hund ins Stadion?

Nein, Haustiere und Rucksäcke sind im Stadion nicht erlaubt. Ebenso wenig wie Flaschen oder Thermoskannen sowie Kinderwagen. Erlaubt sind aber Gürteltaschen oder Handtaschen, die nicht größer sind als ein A4-Blatt. Wer eine Decke mitbringen möchte, bringt die am besten eingerollt unter dem Arm mit.

Was ist noch interessant?

Pro Eintrittskarte wird ein Euro für einen guten Zweck gespendet. Die Ostseesparkasse (Ospa) hat sich entschlossen, den Betrag auf 12 000 Euro aufzurunden. So werden drei Projekte mit je 4000 Euro gefördert. Ein Teil geht an die Diakonie Güstrow, die im Jahr 2021 ein Hospiz bauen möchte, und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Rostock bekommt Geld für zwei Projekte.

Lesen Sie auch:

Von Stefanie Adomeit