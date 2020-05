Rostock

Eike Witzel (30) surft auf der grünen Welle. Weil ihm die Umwelt am Herzen liegt, hat der passionierte Wassersportler ein Projekt gestartet, auf das naturliebende Wellenreiter aus aller Welt abfahren: „Paddle for Green“. Wer in Witzels Supremesurf-Shop im Rostocker Stadthafen ein Stand-up-Paddle-Board kauft, bekommt einen Obstbaum gratis dazu.

Mit der Aktion möchte Eike Witzel Rostock begrünen und zugleich wichtige Lebensräume für Insekten, wie Bienen, schaffen. An Kitas, Hostels und Geschäfte hat er bereits Apfel-, Birnen- und Kirschbäumchen ausgeliefert, die der Gartenfachmarkt Grönfingers bereitstellt.

Anzeige

Eine Million Bäume bis 2025

Das Projekt wird nicht nur von Sportgrößen wie dem Ex-Windsurf-Weltmeister Francisco Goya gefeiert. Auch namhafte Rostocker Firmen möchten mit an Bord und „Paddle for Green“ finanziell unterstützen. Damit das geht, möchte Eike Witzel einen Verein gründen. „Ich will das Projekt auf ganz Deutschland ausweiten. Mein Ziel ist es, bis 2025 eine Million Bäume zu pflanzen.“

Weitere OZ+ Artikel

Wer mitmacht und ein SUP-Board erwirbt, hat die Wahl: Entweder, er löst seinen 50-Euro-Baumgutschein, den es zum Kauf dazu gibt, selbst bei Grönfingers ein oder spendet ihn. Das kommt offenbar gut an: Allein im vergangenen Jahr seien in und um Rostock Bäume im Wert von 5500 Euro gepflanzt worden, sagt Eike Witzel.

Die Chancen, dass in diesem Jahr noch mehr Bäume gepflanzt werden können, sind trotz oder gerade wegen der Corona-Krise groß. Einzelsportarten wie Stand-up-Paddling (SUP) sind in Zeiten von Social Distancing sehr beliebt. Das zeige sich auf der Ostsee und der Warnow, sagt Eike Witzel. „Das Wasser ist megavoll.“

Wegen Corona: Alle wollen auf die Bretter

Ob Kiter, Surfer oder Paddler: Alle, die aufs Wasser wollen, stattet Eike Witzel mit dem nötigen Equipment aus. Der Profi ahnt, was der Renner der Saison werden wird: ein SUP-Board der Marke Red Paddle mit fünf Jahren Garantie. „Sowas gab’s bislang nicht, das wird einschlagen.“ Verleihen kann er solche aufblasbaren Bretter bislang allerdings noch nicht. „Das dürfen wir erst ab dem 25. Mai wieder.“

Indes hat die Corona-Krise die Nachfrage nach kleineren Brettern regelrecht in die Höhe schnellen lassen. „Skateboards haben den größten Sprung seit Jahren hingelegt“, sagt Eike Witzel. Ob an Land oder auf dem Wasser: Der Supremesurf-Shop-Chef fährt auf alle Boards ab. „Je nachdem, welcher Wind gerad weht.“ Eine Brise ist dem Surfer besonders lieb: Rückenwind für seine Baumpflanz-Aktion „Paddle for Green“.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Antje Bernstein