Knapp ein Jahr ist es her, seit Jörn Sievenick (41) sich das erste Mal zu einem Eisbad in der Ostsee überwinden konnte. Seitdem versucht er einmal in der Woche in Warnemünde ins kalte Wasser zu springen, manchmal begleiten ihn bis zu 30 Mitstreiter. Wie er damit nicht nur sich selbst, sondern auch Rostocker Obdachlosen helfen konnte.