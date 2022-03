Rostock-Südstadt

Dirk Jennerjahn hatte in seinem Leben schon mehrfach Glück im Unglück. Der 54-Jährige hat den Krebs besiegt und entging nach einem Leitersturz nur knapp dem Rollstuhl.

Nun hielt sein Schutzengel wohl erneut die Hand über ihn: Den schweren Straßenbahnunfall vor einer Woche in der Südstadt überlebte Jennerjahn mit viel Glück. Jetzt durfte er das Krankenhaus verlassen.

Nur lückenhafte Erinnerungen

Jennerjahns Erinnerungen an den Horror-Crash sind nur lückenhaft: „Ich habe nur einen Knall gehört, danach war ich weg.“ Er hat nicht mehr mitbekommen, wie die zwei Straßenbahnen sich derart ineinander verkeilten, dass einer der Fahrer von der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Führerstand geschnitten werden musste. Der Unfallort glich nachher einem Trümmerfeld. Fast 40 Menschen wurden verletzt.

„Ich bin in der Bahn nur noch einmal kurz zu Bewusstsein gekommen, als ein Feuerwehrmann mich wachrüttelte“, blitzt es bei Jennerjahn auf. Wie er jedoch aus dem Wrack geborgen wurde, weiß er nicht mehr. „Ich war wohl fünf bis zehn Minuten lang bewusstlos. Ich bin erst wieder auf der Wiese zu mir gekommen, wo sich die Rettungskräfte um mich gekümmert haben.“

Beinahe keine Beine mehr

Kein Wunder: Der 54-jährige saß in der nach Norden fahrenden Bahn in der ersten Reihe, direkt hinter dem Fahrer. „Wäre ich auf dem Nachbarsitz gesessen, hätte ich jetzt keine Beine mehr“, ist er sicher. Schlimm genug: Beim Eindrücken des vorderen Teils der Bahn wurde er schwer am Kopf verletzt.

Dirk Jennerjahn (54) wurde bei dem Straßenbahnunfall am 2. März in der Rostocker Südstadt schwer am Kopf verletzt. Quelle: privat

„Mein Schädel war gebrochen, das Blut lief mir in den Hals, so dass er um zwei Zentimeter anschwoll. Ich habe auf dem linken Auge alles nur noch trüb gesehen.“ Grund dafür war wohl, dass der gebrochene Knochen oder die Schwellung auf den Sehnerv drückte.

Corona-Maske nass vom eigenen Blut

Seine Corona-Maske hatte Jennerjahn nach dem Unfall zunächst noch auf. „Sie hat sich ganz feucht angefühlt.“ Als er sie abnahm, merkte er, dass sie mit seinem eigenen Blut vollgesogen war.

Jennerjahn bekam eine Halskrause verpasst, wurde auf einer Vakuummatte fixiert, mit Blaulicht ins Südstadt-Klinikum gebracht und sofort operiert. „Jetzt habe ich drei Metallplatten im Kopf“, sagt er ganz locker. Sein Augenlicht konnte vollständig wieder hergestellt werden.

„Ich muss zehn Schutzengel gehabt haben“

Dadurch konnte er auch erstmals Bilder von der Unfallstelle sehen, die ihm Kollegen aufs Handy geschickt hatten. „Da ist mir klar geworden, dass ich mal wieder richtig Glück gehabt habe. Ich muss zehn Schutzengel gehabt haben.“ Das bestätigten ihm auch die Ärzte: „So, wie es in der Straßenbahn aussah, müsse ich richtig Schwein gehabt haben.“

Wenn er wieder gesund ist, will Jennerjahn trotz des schrecklichen Erlebnisses wieder Straßenbahn fahren. „Wieso nicht? Wenn man einen Autounfall hatte, fährt man ja auch weiter Auto. Und wie oft sieht man schon, dass eine Straßenbahn einen Unfall verursacht?“

Noch nichts von der RSAG gehört

Von der Rostocker Straßenbahn AG hat Jennerjahn bislang nichts gehört. „Ich fände es nicht schlecht, wenn mir jemand sagen würde: ,Es tut mir leid.’“ Vorwürfe wegen des Unfalls macht er dem Verkehrsunternehmen aber nicht: „Ich glaube nicht, dass sie etwas dafür können.“

Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist weiterhin ungeklärt. Als sicher gilt, dass eine Weiche falsch gestellt war: Die Straßenbahn, die in Richtung Süden fuhr, war deswegen entgegen dem Fahrplan nach links in Richtung Busbahnhof abgebogen und mit der entgegenkommenden Bahn zusammengestoßen.

Fahrtenschreiber werden ausgewertet

Nach Angaben der Polizei soll heute damit begonnen werden, die Fahrtenschreiber der beiden Bahnen auszuwerten. Zahlreiche Zeugen seien zu Befragungen geladen worden, diese hätten jedoch noch nicht begonnen.

Von Axel Büssem