Rostock

Nach dem Todesfall einer 49-jährigen Rostockerin verweigern zahlreiche Menschen in der Hansestadt ihre Impfung mit Astrazeneca. Die Verstorbene war Mitarbeiterin der Universitätsmedizin und hatte wenige Tage vor ihrem Tod eine Corona-Impfung mit diesem Impfstoff erhalten.

Am Impfzentrum der Hansestadt in Schmarl wurde Freitag nur mit diesem Präparat geimpft. Als sie die entsprechenden Hinweise sahen, kehrten zahlreiche Menschen wieder um – oder sie kamen erst gar nicht.

„Dennoch bleibt hier kein Impfstoff liegen oder ist für die Tonne“, stellt Stadt-Sprecher Ulrich Kunze klar. Ja, es hätte nach der Nachricht mit dem Todesfall Menschen gegeben, die ihre Termine nicht mehr wahrnehmen wollten. „Aber gerade der Impfstoff von Astrazeneca ist ja länger haltbar. Da verfällt nichts“, so Kunze. Vor allem, weil in der Hansestadt der Bedarf an Corona-Impfungen immer noch sehr hoch sei. Zudem würden die Ärzte im Impfzentrum ihre Aufklärungspflicht sehr ernst nehmen. „Und wer sich dann doch dagegen entscheidet, der wird auch nicht festgehalten.“

Nachrücker-Listen aus beiden Prioritätengruppen

Einige Hansestädter witterten durch die Termin-Absagen auch schon ihre Chance. Impfwilligen, die bisher keinen Termin haben und denken, sie könnten jetzt einfach im Impfzentrum eine übrig gebliebene Spritze erhalten, erteilt Kunze aber eine klare Absage. „Es sollte niemand einfach so zum Impfzentrum fahren. Die Priorisierung gilt unverändert“, sagt er.

Zudem gebe es eine Nachrückerliste. „Darauf stehen noch Menschen aus der ersten Gruppe, also Über-80-Jährige, die in der Umgebung des Impfzentrums wohnen und schnell kommen könnten. Auch aus Gruppe zwei gibt es Nachrücker“, so der Stadt-Sprecher. Was den derzeitigen Impf-Status betrifft, sei die Hansestadt in nächster Zeit zumindest mit der Gruppe der Über-80-Jährigen, die Zuhause leben, durch.

Von Claudia Labude-Gericke