Wie wird man süchtig nach Onlineglücksspiel? Der Rostocker Christian Köhn spielte 18 Jahre lang, verzockte am Ende bis zu 300 000 Euro und landete sogar im Gefängnis. Menschen wie ihn könnte es bald häufiger geben, den seit dem Sommer ist das Onlineglücksspiel legalisiert. Experten warnen vor fatalen Folgen.

War viele Jahre onlineglücksspielsüchtig, heute will er anderen helfen: Christian Köhn (31) in der Suchtberatungsstelle der Volkssolidarität in Rostock Quelle: Stefanie Büssing