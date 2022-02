Rostocker warten am Bahnhof auf Flüchtlinge aus der Ukraine mit Lebensmitteln und Kleidung

Rostock

In sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook verbreitet sich die Nachricht, dass am Sonntagabend auch in Rostock aus der Ukraine geflüchtete Menschen erwartet werden, wie ein Lauffeuer. Zahlreiche Hansestädter engagierten sich, warteten seit dem Nachmittag am Rostocker Bahnhof mit heißen Getränken und Lebensmitteln. Viele brachten Spenden wie Spielzeug, Kleidung, Hygieneartikel, Windeln.

Sara Klamann von der Initiative „Rostock hilft“ erklärte, die Informationen seien spärlich. Es soll ein Bus mit Geflüchteten in Rostock ankommen. Doch wann oder mit wie vielen Menschen, das sei unklar – auch ob er überhaupt losgefahren war. Die gleichen Informationen hatte die Polizei, die sich ebenfalls am Bahnhof, allerdings im Hintergrund, aufhielt.

Am Bahnhof haben sich mehrere Menschen versammelt, um ukrainische Flüchtlinge am Rostocker Hauptbahnhof zu begrüßen. Quelle: Martin Börner

Rostock hat Krisenstab eingerichtet

Luzi Otto kam mit ein paar Freunden ebenfalls zum Bahnhof, dabei hatten sie unter anderem Kleiderspenden. Die junge Frau berichtet: „Bei Instagram wurde die Nachricht so oft geteilt, dass wir einfach hergekommen sind. Wir wollen zeigen, dass die Menschen hier willkommen sind.“ Die Nachricht habe sich auch im Studentenwohnheim rasant herumgesprochen.

Wie sie kamen zahlreiche weitere Rostocker, um ihre Spenden abzugeben. So viele, dass die Ehrenamtlichen von „Rostock hilft“ sie schon gar nicht mehr entgegennehmen konnten. Dass die Hilfe aber in den nächsten Tagen doch noch gebraucht werde, scheint sicher.

Titzian Mühleck, Christ-Alexander Leck, Luzie Otto, Ina Tabea Bartelt, Johanna Seiter und Oskar Mauksch aus Rostock sind zum Rostocker Hauptbahnhof gekommen, um mögliche geflüchtete Ukrainer zu empfangen (v.l.). Auf dem Asphalt haben Sie NO WAR PLEASE mit Kreide geschrieben. Quelle: Martin Börner

Das Innenministerium hatte bereits am frühen Abend vermeldet, dass in der Landeshauptstadt Schwerin bereits 20 Flüchtlinge angekommen seien. Weitere werden in Rostock, Neubrandenburg und Stralsund erwartet. Wann genau, sei aber unklar. Auch im Rostocker Rathaus gab es am Sonntag zur Ankunft der Flüchtlinge keine Informationen. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) erklärte allerdings: „Rostock ist vorbereitet.“ Unterkünfte wie Hostels und kleine Hotels stünden bereit. Ein Krisenstab sei eingerichtet.

Von Michaela Krohn