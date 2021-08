Rostock

Die Hoffnung bleibt – genau wie die Hilfsbereitschaft: Der Rostocker Klavier-Professor Stephan Imorde versucht seit Tagen, den 14-jährigen Elham Muhammad aus Afghanistan herauszubekommen. Der Junge aus Kabul ist ein vielversprechendes Talent und er hofft, dass ihn seine Liebe zur Musik und seine Fertigkeiten am Klavier aus der Hölle der Taliban-Regierung befreien.

„Die Sicherheitslage hier ist sehr schlecht, ich verstecke mich in unserem Haus“, schreibt der Junge per Handynachricht auf Englisch an die OZ. Er und seine Familie leben in Angst. Durch die Pandemie würden viele Menschen erstmals Quarantäne erleben. In seinen jungen Jahren kenne Elham das schon länger, weil er weder raus darf, noch will – „weil es immer die Gefahr von Explosionen gibt, die uns ernsthaft verletzen oder töten könnten“, schreibt er.

Musikschule seit Machtübernahme der Taliban geschlossen

Die Lage am Flughafen sei ebenfalls schlecht, weil viele Menschen aus dem ganzen Land dort hin wollen. „Und nicht mal die mit Pass und Visum kommen in den Flughafen“, berichtet Elham. Seit die Taliban die Macht ergriffen haben, ist seine Musikschule geschlossen, das Üben am Klavier dort nicht mehr möglich. „Der Strom fällt oft aus, Essen und vieles andere ist sehr teuer“, schreibt der junge Afghane. Sein Land hätte zwei große Probleme: „Den Krieg und die Armut.“

Elham (14) hofft auf Rettung aus Afghanistan Quelle: privat

Er träume deshalb davon, die Heimat zu verlassen, um in Frieden leben zu können. „Ich würde außerdem gern der beste Pianist werden“, so Elham. Alle positiven Erfahrungen seines Lebens seien mit dem Klavier verknüpft. Sollte das nicht klappen, würde er gern Arzt werden „um Leben zu retten“, so Elham.

Zahlreiche Unterstützer stehen parat

Die bisherigen Versuche von Rostockern, dem Jungen und seiner Familie zu helfen, waren leider noch nicht von Erfolg gekrönt. „Aber es gibt hier vor Ort eine große Welle der Hilfsbereitschaft“, berichtet Prof. Imorde. Nachdem er bei Facebook vom Schicksal des Jungen berichtete, meldeten sich zahlreiche Personen, die mit Geld helfen oder Elham sogar bei sich aufnehmen wollten. Auch die HMT und die Hochschule für Musik in Dresden signalisierten, sich des Talents annehmen zu wollen.

Liebe Freundinnen und Freunde, wir bekommen gerade einen verzweifelten Hilferuf von einem 15-jährigen Pianisten aus Kabul (Afghanistan) namens Elham Muhammad, der unbedingt in Rostock studieren möchte und dringend das Land verlassen muss, da die Taliban die Stadt schon fast eingenommen haben. Gibt es jemanden unter uns, der eine Idee hat, wie man in diesem Fall helfen kann? Wir sind jederzeit erreichbar. Hier ein Video über ihn, gedreht vom TV-Sender CGTN. Das ist die gestrige Nachricht von Elhams Vater: "Hello! Dear Stephan Please, please, help my son ‌ Whatever is urgent, the war has reached near our city. The security situation in the city where we live is deteriorating and my son is very scared and my son's life is in danger. We threw away a lot of musical notes because if the Taliban found them with us, they would kill us. For a week now, we have not even had electricity because the Taliban have destroyed power bases. It is dark here at night. Do you hear bad news about the bad situation in our country these days? 20,000 people from the provinces occupied by the Taliban have fled to our city and are displaced. The situation here is very bad. Please help us. All the best" „Do you know anyone who puts me in the German embassy and protects me? Because the Taliban have taken over more than half of our city.“ Posted by Stephan Imorde on Sunday, August 15, 2021

In einer der letzten Whatsapp-Nachrichten, die zwischen dem Rostocker Professor und Elham in Kabul hin und her gingen, sprach die Familie davon, Geld zu brauchen. „Eine Spendensammlung zu machen, wäre sicher kein Problem“, sagt Prof. Imorde. „Aber sie kommen ja nicht zur Bank und auch der Finanzdienstleister, der mir genannt wurde, hat alle Transaktionen mit Afghanistan eingestellt“, berichtet der Rostocker. „Außerdem fürchte ich, dass es vielleicht sogar eine größere Gefahr für Elham wäre, wenn jemand mitbekommt, dass er eine größere Summe aus dem Westen erhält“, so der HMT-Professor.

Auch das Angebot, der Familie Flugtickets zu kaufen, sei aufgekommen – aber helfe derzeit auch nicht, da vom Flughafen nur Rettungsflüge für Angehörige anderer Staaten sowie Ortskräfte laufen. „Wir hatten kurz überlegt, ihn über diese Schiene zu retten, aber das ist wahnsinnig gefährlich.“

Auch die Schweizer wollen helfen

Derzeit sei er auch mit einer Pianistin aus der Schweiz in Kontakt, die sich ebenfalls für die Rettung von Elham engagiert. „Wir sprechen mit Botschaften und Hilfsorganisationen“, erzählt der Leiter der Young Academy Rostock, der genau in dieser Funktion immer wieder Talente fördert. So sei Elham auch auf ihn aufmerksam geworden und hätte vor gut einem Jahr Kontakt gesucht. „Heute denken wir: ‚Hätten wir ihn mal damals rausgeholt‘“, so Imorde.

Unterstützer, die seinen Facebook-Aufruf gelesen haben, animierten den Rostocker auch zur Kontaktaufnahme mit der Landespolitik. „Angesichts der derzeitigen Lage in Kabul und der vielen Menschen, die bereits am Flughafen auf Rettung warten, weiß ich aber nicht, wie viel Gehör wir da mit unserem Einzelschicksal finden“, sagt Imorde. Dennoch geben er und die anderen ihre Bemühungen nicht auf – genau wie die Hoffnung, dass Elham bald sicher und frei an einem Klavier sitzen und sein Talent weiter ausbauen kann.

