Swantje Arndt(18) und Angelina Gorgs (15) machen zur Zeit ein Schülerpraktikum bei der OZ. Sie haben sich ein eigenes Projekt ausgedacht: Was ist für Rostocker typisch Rostock? Dazu haben sie Menschen befragt und kamen mit vielen Fotos zurück.

„Für mich ist das typische an Rostock die Bausubstanz des Rostocker Stadtkerns und natürlich die Nähe zum Meer. Aber am liebsten bin ich genau hier, am Uniplatz", sagt Hot-Dog-Verkäufer Manuel Hillemann. Quelle: Angelina Gorgs