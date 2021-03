Rostocker zündet seine Wohnung an: Diese Strafe droht ihm

Rostock

Gegen einen 34 Jahre alten Rostocker verhandelt seit Donnerstag das Landgericht wegen schwerer Brandstiftung. Kay Z. wird vorgeworfen, im September seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Evershagen angezündet und damit Menschenleben gefährdet zu haben. Z. soll aufgrund einer durch Drogen ausgelösten Psychose schuldunfähig sein.

Der Prozess findet als sogenanntes Sicherungsverfahren statt und endet nicht mit einem Urteil. Sieht das Gericht in Z. eine Gefahr für die Allgemeinheit, kann es die Unterbringung in einer geschlossenen, psychiatrischen Einrichtung anordnen. So lange, bis ein Gutachten vom Gegenteil überzeugt ist, unter Umständen bis ans Lebensende.

Am 16. September 2020 brannte eine Wohnung in der Rostocker Carl-von-Linne-Straße vollständig aus. Quelle: Stefan Tretropp

Er schildert, wie er mit 28 Jahren anfängt, auf Festivals Drogen zu nehmen. Sein Haar ist kurzrasiert, er trägt Lederjacke und hat kleine Tunnel-Stecker in den Ohren. Der Rostocker redet unaufgeregt und macht im Gerichtssaal einen freundlichen Eindruck. Irgendwann gerät Z. an Amphetamin („Speed“) und verliert den Halt. Wie sehr, berichtet eine Nachbarin, die 2018 einzog. Er zerstört seine Wohnung, nicht einmal die Fensterscheiben blieben heil. Stundenlang hört er allein in seiner Wohnung laute Musik, brüllt und schmeißt Gegenstände an die Wände.

Computer aus dem vierten Stock geworfen

Für die Nachbarn ist es Terror, oft rufen sie die Polizei. Einmal sorgt Z. für eine Überschwemmung im Haus, als er die Dusche mit verstopftem Abfluss einfach laufen lässt. Ein anderes Mal wirft er Gegenstände von seinem Balkon aus dem vierten Stock. Ein Computer, ein Zelt, Farbeimer und ein Wäscheständer landen auf dem Grünstreifen und geparkten Autos. „Sie hätten Menschen verletzen können“, hält ihm Richter Peter Goebels vor.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er sei „total bescheuert“, wenn er Drogen genommen hat, sagt Z.. Er kommt in Ausnüchterungszellen, lebt zwei Wochen in einer geschlossenen Einrichtung, macht eine Therapie. Als er das letzte Mal rauskommt, zündet er seine Wohnung an. Im Gericht versucht er es als Unfall darzustellen. Mit einer Zigarette in der Hand habe er morgens um drei Uhr Farbflecken mit Aceton beseitigen wollen. Auf einmal seien da nur noch Flammen gewesen. Seine Nachbarin sieht durch den Spion, wie er im Qualm nackt vor seiner offenen Wohnungstür steht und irgend etwas Brennendes hineinwirft.

Bewohner mit Drehleiter gerettet

Wegen der starken Rauchentwicklung müssen die Bewohner von der Feuerwehr mit der Drehleiter gerettet werden. Z. liegt im Erdgeschoss unter den Briefkästen, immer noch unbekleidet, und tut, als würde er schlafen.

Ein Nachbar, der schon länger in dem Haus in der Carl-von-Linne-Straße wohnt, hat Z. noch anders kennen- gelernt. Als netten, freundlichen Mann, der ihm als Apotheken-Mitarbeiter Schmerzmittel verkauft. Wann der Absturz begann, kann der Nachbar nicht sagen.

Von Gerald Kleine Wördemann