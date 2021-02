Warnemünde

Es gibt derzeit wenig zu tun für den Pförtner am MV-Werften-Gelände in Warnemünde. Nur selten muss die Schranke für rein- oder rausfahrende Autos geöffnet werden. Der Himmel über der Werft ist bedeckt, es herrschen Temperaturen unter null Grad, und Gerüchte über drastische Einschnitte an allen drei Ostsee-Standorten sorgen für frostige Stimmung: Offenbar planen die MV Werften den Abbau von Hunderten Stellen, was auch viele Beschäftigte am Werft-Standort Warnemünde treffen würde.

„Hier ist ja nichts mehr“

Sylvia K. und Jutta R. (Namen geändert) hatten zuvor am Dienstag auf dem Werftgelände noch die Büros und Sanitärräume geputzt, bis ihre Schicht zur Mittagszeit endet und sie das Gelände verlassen. Eigentlich seien es 15 Putzkräfte, die hier täglich aktiv sind, erzählen sie. Aktuell seien sie die jedoch die Einzigen, denn lediglich zehn Räume auf dem großen Areal seien im Moment in Benutzung.

Anzeige

„Wir kriegen hier alles mit“, sagt Sylvia K.. In der Belegschaft herrsche Verunsicherung, vor allem unter den Auszubildenden. „Bis zum Ende des Jahres beenden die letzten ihre Lehre. Keiner von denen wird übernommen, und es werden keine neuen eingestellt“, will Jutta R. erfahren haben. Das wisse sie unter anderem von einem der verantwortlichen Ausbilder. „Viele der hiesigen Arbeitskräfte sind mittlerweile in Wismar und arbeiten für die Fertigstellung der ,Global Dream’. Hier ist ja eh nichts mehr. Die Hallen sind leer“, sagt sie.

Stellenabbau ist dramatischer Einschnitt

Der drohende Stellenabbau bei MV Werften wäre „ein dramatischer Einschnitt und eine erhebliche Schwächung des Fachkräftepotenzials für unseren Standort“, betont Sven Olsen, der bei der Industrie– und Handelskammer (IHK) Rostock u. a. den Geschäftsbereich Maritime Wirtschaft leitet. Gerade die Werften verfügten über viele hoch qualifizierte Mitarbeiter. Olsen: „Bezogen auf Mecklenburg-Vorpommern sind durch den Abbau mehr als ein Viertel aller Arbeitsplätze im Schiffbau gefährdet.“

Es sei „sehr schmerzlich, dass dieser Schritt trotz aller Unterstützung durch Land und Bund unausweichlich scheint“, so Olsen, der hofft, dass trotz dieser Entwicklung die bereits begonnenen Schiffe fertig gebaut und an Genting abgeliefert werden können. Zudem fordert die IHK Rostock die Landesregierung auf, den maritimen Zulieferunternehmen die notwendige finanzielle Unterstützung zu geben und Perspektiven aufzuzeigen.

Zulieferer geraten unter Druck

„Durch die coronabedingten erheblichen Verzögerungen beim Weiterbau der ,Global One’ und der ,Endeavour’ gelangen auch die vielen maritimen Zulieferer zunehmend wirtschaftlich unter Druck“, erklärt Olsen. Die Firmen hätten im Vertrauen auf den Schiffbau investiert „und gute Leistungen abgeliefert“ und dürften „nicht im Regen stehen gelassen werden, wenn sich nun herausstellen sollte, dass sich hoffnungsvolle Pläne zerschlagen“, betont Olsen.

Abgesehen von den zahlreichen Fachkräften, die im Zuge des Stellenabbaus arbeitslos werden, hat die Wirtschaft in Warnemünde nur wenige Verbindungen zu den MV Werften. Fast gegenüber vom Werftgelände befindet sich der Technologiepark Warnemünde. Von den etwa 80 hier ansässigen Firmen mit knapp 700 Angestellten sind es sechs, die in der maritimen Wirtschaft aktiv sind. „Jedoch ist mir kein Unternehmen bekannt, das für die MV Werften arbeitet oder liefert“, sagt Petra Ludwig, Geschäftsführerin des Standorts.

Abhängigkeit von Großbauprojekten beenden

Das heiße jedoch nicht, dass ein großer Stellenabbau oder eine Pleite keine Auswirkungen auf die Region hätten. „Unsere Geschichte ist vom Schiffbau geprägt. Ohne die Werft hätte es dramatische Auswirkungen auf die Nachfrage an unserem Wirtschaftsstandort", ist Ludwig sich sicher. Gleichzeitig glaubt sie an die Chancen der aktuellen Entwicklung. „Wer, wenn nicht wir, hat die Expertise, um neue Wege in dieser Branche zu gehen?“ Ludwig denkt etwa an kleinere Luxusliner mit neuen ressourcenschonenden Antrieben.

Auch Wolfgang Nietzsche (Die Linke), ehemaliger Bürgerschaftspräsident und heutiger Ortsbeiratschef von Warnemünde, sieht Chancen in kleineren Schiffbauprojekten. „Denn wir dürfen unsere Wirtschaft nicht mehr von solch riskanten Großbauten wie den Kreuzfahrtschiffen abhängig machen. Die Folgen, wenn solch ein Vorhaben misslingt, weil plötzlich die Nachfrage wegbricht, sind zu gravierend.“

Politik in der Pflicht

„Ich bin von dem Konzern und seinen Versprechungen tief enttäuscht“, sagt der Fraktionsvorsitzende der CDU in der Rostocker Bürgerschaft, Daniel Peters. Ein massiver Stellenabbau wäre ein „herber Rückschlag“ für die Menschen und ihre Familien, die das betrifft. „Es bereitet mir große Sorgen, wenn so viele Menschen in die Arbeitslosigkeit geschickt werden“, betont Peters. Nun sei die Politik gefordert, für diese Menschen Lösungen zu finden.

„Die Mindestanforderung muss ein Sozialplan sein“, sagt Linken-Fraktionschefin Eva-Maria Kröger, die den möglichen Stellenabbau als „extrem bitter“ für die Betroffenen bezeichnet. Die Kürzungen hätten schwerwiegende Folgen auch für die Zulieferunternehmen der Werft. „Die Landesregierung muss nun Druck machen, damit möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden“, erklärt Kröger.

Von einer Krise in die nächste

„Jeder Arbeitsplatzverlust ist höchst bedauerlich für Rostock und die betroffenen Menschen“, sagte Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer. „Mit den Werften schlittern wir von einer Krise in die nächste und verbrennen immer weiter Fördermittel“, so Flachsmeyer. Die Konzepte der Werften würden immer wieder scheitern, daher müsse man nach zukunftssicheren Konzepten suchen.

Das betont auch die Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund, Sybille Bachmann: „Die Werften sollten sich auf neue Konzepte umstellen und ihre Produktion auf weitere Standbeine stellen.“ Der Stellenabbau sei „mehr als bedauerlich“ und das Gesundschrumpfen könne keiner Region guttun.

Schlechtes Signal für den Wirtschaftsstandort

„Ich hoffe inständig, dass auch dieses Mal eine Lösung für die Werften gefunden wird“, sagt SPD-Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell. Wenn so viele Industrie-Arbeitsplätze verloren gingen, wäre das „ein schlechtes Signal für den Wirtschaftsstandort“. Die MV Werften seien ein wichtiger Arbeitgeber in Rostock und die Arbeitsplätze in der Industrie von großer Bedeutung.

Von Moritz Naumann und Axel Meyer-Stöckel