Rostock

Corona macht einsam – besonders junge Leute, die vorher zu den geselligsten Menschen gehört haben. Vielen fehlen die Freunde und der Kontakt zu anderen. Eine von ihnen ist die Rostockerin Anne Draheim aus der KTV. „Ich habe früher jeden Tag mit meinen Freunden verbracht, war erst auf der Arbeit und dann bis 22 Uhr unterwegs.“ Anne Draheims Alltag bestand zum größten Teil aus ihren sozialen Kontakten.

Doch das Leben der auszubildenden Friseurin hat eine Kehrtwendung genommen. Nicht nur, dass ihre praktische Ausbildung pausiert, auch in ihrem Nebenjob, als Kellnerin im Rostocker „Plan B“, kann sie derzeit nicht arbeiten. Ihr gesamter Arbeitstag, in dem sie ihre gesellige Art ausleben kann, fällt weg und die Freunde mal eben so zu treffen ist auch nicht möglich. „Ich versuche immer wieder den kommenden Tag positiv und gut gelaunt zu beginnen, aber wenn man nichts zu tun hat, ist es noch schwieriger, sich zu motivieren, überhaupt etwas zu machen“, schildert die 24-Jährige den Teufelskreis, in dem sie sich befindet.

Anzeige

„Es ist schwierig für mich, die Leere zu füllen“

Die Routine, das Gefühl, eine Aufgabe im Leben zu haben, fehle ihr sehr: „Ich glaube, es geht vielen so, dass sie ohne einen geregelten Tagesablauf gefühlsmäßig in ein tiefes Loch fallen und ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass mir das nicht auch passiert. Meine Stimmung und mein Wohlbefinden ist viel gedrückter als vorher und es ist schwierig, diese Leere zu füllen.“

Die Gefahr, dieses leere Gefühl durch Konsum oder Süchte zu füllen, ist laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, ein ernstzunehmendes Problem. Angst vor dem Unbekannten, Isolation, finanzielle Unsicherheit und Langeweile würden den Griff zu Suchtmitteln begünstigen. Das Kontaktverbot zwinge Menschen, zu Hause zu bleiben, wo der Griff zur Flasche oder der Klick zum Onlinecasino verlockender seien.

Anne Draheim versucht, sich neue Lebensaufgaben zu suchen. „Ich glaube, es hilft, sich Rituale zu überlegen und Ziele, die man dann jeden Tag ein Stück weiterverfolgen kann. Ich gehe täglich eine Stunde spazieren. Das ist jetzt mein Ritual“, erzählt sie und lacht. Auch ihre Wohnung habe sie schon komplett aufgeräumt und Unnützes aussortiert, aber auf Dauer gingen ihr die Ideen aus „und dann fällt einem die Decke noch mehr auf den Kopf“, erklärt sie und fügt hinzu: „Man geht ein, wenn man sich keine Aufgabe sucht.“

Lesen Sie auch: Singles aus MV berichten: Wie die Corona-Pandemie das Flirten quasi unmöglich macht

Früher ständig Festivals, heute Langeweile

Anne Draheim fehlen Partys und Konzerte. „Ich bin zehn Jahre lang auf Festivals gefahren, das ist mein Urlaub. Da nicht mehr hingehen zu können, ist das, was am meisten fehlt“, betont sie sehnsüchtig. Pro Jahr sei sie früher auf sechs Festivals gegangen, heute ist das nicht mehr möglich. „Beim Feiern und Tanzen kann ich negative Gedanken, Anspannungen und Stress zumindest für ein paar Stunden beiseiteschieben“, erklärt sie. Oft beschreibt sie das Schöne an den Partys mit einem unvergleichlichen Freiheitsgefühl, an keine Verpflichtungen denken zu müssen und im Moment zu leben und zu sehen, dass alle anderen auf der Tanzfläche dasselbe fühlen. „Es hat mich einfach glücklich gemacht“, fährt sie fort.

Lesen Sie auch: Rostocker Studentin Viktoria: Darum arbeite ich gern als Escort-Girl

Rostocker Psychologe: Einsamkeit ist eine Mangelerscheinung

Gerade junge Menschen, die für Studium oder Beruf in fremde Städte fernab ihrer Familien gezogen sind, ist die derzeitige Situation schwierig. Der Rostocker Psychologe Dr. Ulf Gausmann hält den Kontakt zu anderen für einen bedeutenden Gegenstand in unserem Leben. Der nötige Corona-Abstand führe zu einem Paradoxon. „Eigentlich müsste man es umgekehrt denken: Wie hält uns Kontakt zu anderen gesund?“ Freudvolle Momente erleben wir am häufigsten in Gesellschaft von anderen Menschen. Sich allein kaputtzulachen, ist schwierig. „Wenn wir einsam sind, erleben wir einen Mangel“, erklärt der 48-Jährige. Wie stark Einsamkeit das menschliche Wohlbefinden beeinflussen kann, sehe man am besten in der Entwicklung von Kindern, die dieser schon früh ausgesetzt sind. „Aus einem Mangel heraus, denke ich, ich sei verloren und brauche dringend jemanden, der mir Nähe gibt. Dadurch entstehen später Probleme, wie das Eingehen von Beziehungen die von starken Verlassensängsten geprägt sind, aber auch Süchte, Angsterkrankungen oder Aggressionen. All diese Erscheinungen wollen nur kompensieren, dass ich mich einsam fühle“, fährt er fort.

Die Praxis von Dr. Ulf Gausmann befindet sich am Doberaner Platz in Rostock Quelle: privat

Menschen, die keine Partnerschaft haben, die allein in der Stadt wohnen, durchlebten während der ersten Lockdown-Phase eine schwere Zeit. „Auch für alleinerziehende Elternteile, die sich um die Betreuung ihrer Kinder sorgen, war und ist es extrem hart“, fügt er hinzu und betont, wie wichtig es sei, in Zeiten wie diesen den Kontakt nicht gänzlich zu verlieren. „Es wäre schrecklich, wenn wir uns zurückziehen und diese derzeitigen Distanzen aufrechterhalten. Wir müssen herausfinden, wie wir in Verbindung bleiben können und trotz aller Schwierigkeiten und Einschränkungen, kein Misstrauen und Hass zu entwickeln.“ Dabei könne es hilfreich sein, sich vorzunehmen, in Zukunft sozial besser eingebunden zu sein und mehr Kontakte zu pflegen. „Dafür kann man sich auch coachen lassen und Unterstützung holen. Das kann ich nur jedem empfehlen“, rät er abschließend.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rostockerin: „Meine Freiheit wurde extrem eingeschränkt“

Dieses garantierte Glück nicht mehr erleben zu können, nicht frei entscheiden zu können, wann und wo sie sich mit anderen trifft, und dass sie sich selbst isolieren muss, belastet die Rostockerin Anne Draheim stark. „Für jemanden wie mich, dessen komplettes Leben vorher eigentlich aus sozialen Kontakten bestand, wurde die Freiheit extrem eingeschränkt“, erklärt sie. Einen Ort, an dem man Menschen kennenlernen, nette Unterhaltungen führen oder sich verlieben kann, sei essenziell, aber anstatt ins Theater und auf Konzerte zu gehen, verbarrikadieren sich junge Menschen zu Hause und hoffen, eines Tages wieder richtig leben zu dürfen.

Von Vanessa Weindok