Rostockerin Anne Erdmann (38): „Als Fischkopp bleibt man der Hansestadt treu“

Anne Erdmann hat ein Händchen für coole Outfits: Als Modeberaterin in der kleinen Boutique „Lieblingsstücke“ in der Rostocker Innenstadt berät sie täglich Kunden in Sachen Mode. Auch sie selbst hat Spaß an neuen Trends, die sie im Alltag gern umsetzt. Die 38-Jährige lebt seit ihrer Geburt in Rostock und liebt ihre Heimatstadt: „Als Fischkopp bleibt man der Hansestadt natürlich treu“, sagt sie und lacht. Zu ihren Lieblingsplätzen gehört unter anderem die Kröpeliner Straße in der Rostocker Innenstadt, die Erdmann gern zum Shoppen nutzt.

Auch in der Natur hält sie sich gern auf, vor allem an der Ostsee. „Das Restaurant ‚Blaue Boje‘ am Strand von Markgrafenheide gehört zu meinen Favoriten“, sagt Erdmann, die dort gern bei einem Getränk die Sonnenuntergänge auf der Terrasse genießt. Umweltbewusst ist sie auch: Statt mit dem Auto ist die 38-Jährige lieber zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. „Meine Lieblingsstrecke mit dem Rad führt mich in Richtung Sildemow“, verrät sie.

Von Stefanie Büssing