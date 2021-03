Rostock

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit am liebsten? Gartenarbeit? Bücher lesen? Kochen, Fußball, Füße hochlegen? Spaziergänge auf dem Friedhof? Leichenwaschung? Wenn Sie jetzt innerlich mindestens einmal Nein gesagt haben, scheint Ihr Hobby eher gängig zu sein. Aber es geht auch anders.

Wie eine kleine Villa Kunterbunt strahlt es im Inneren der Einrichtung „Kinderhelden“ von Tagesmutter Nadja Heinecke in Rostock. Das Farbenkarussell dreht sich um Teppich und Spielzelt, kleine Stühle und Kisten. Alles strahlt Lebenslust und Freude aus inklusive der fröhlichen Erzieherin mit roten Haaren aus frech gelockten Korkenziehern. Hier bekommt jeder gute Laune. Gut drauf ist auch Nadja Heinecke, denn sie hat ihre Leidenschaften gefunden, gleich zwei an der Zahl.

„Eine Beerdigung wäre jetzt schön“

„Schon in der Pubertät kam bei mir der Bestattungswunsch auf“, sagt die heute 41-Jährige, „aber alle haben gesagt, das kannst du doch nicht machen.“ Die äußere Beeinflussung trennte das Mädchen von damals von ihrem einstigen Berufswunsch. „Ich war schon immer gern auf Friedhöfen unterwegs und dachte mir, so eine Beerdigung wäre jetzt schön zu sehen.“ Aber die Idee, als Bestatterin zu arbeiten, rückt in den Hintergrund. Nadja Heinecke startet in der Kinder- und Jugendhilfe durch, findet auch dort ihre Erfüllung und liebt ihre Arbeit mit den Kindern immer noch sehr.

„Ich bin keine Dekomaus, ich will an den Waschtisch“

Die 40 schleicht sich in den Geburtstagskalender und die Gedanken von früher erneut in ihren roten Lockenkopf. „Mit 40 kann man sich ja noch ein paar Träume erfüllen“, erkennt Nadja lachend. Also beginnt sie ein Praktikum bei den „Himmelslotsen“ in Rostock, einem jungen Unternehmen mit individueller Bestattungskultur jenseits trauerschwarzer Norm. Schon beim Bewerbungsgespräch macht sie deutlich: „Ich bin nicht so die Dekomaus. Ich will an den Waschtisch, die handfesten Sachen machen.“ Der Chef ist begeistert.

Am Ende des Tages schließt sich der Kreis

Bei den Totenwaschungen ist Nadja hängen geblieben. „Das macht mich total glücklich“. Was im ersten Moment ungewöhnlich erscheinen mag, macht Sinn, wie die herzliche Tagesmutti weiß: „Am Ende des Tages schließt sich der Kreis. Die Kinder sind wie frisch geschlüpft, es herrscht Gewusel und Fröhlichkeit.“ In den freien Stunden widmet sie sich dann dem Ende des Lebens in Würde und Stille.

„Wenn andere zum Fußball fahren, wasche ich die Toten“

„Man sollte sich mit dem Thema Tod beschäftigen, die Abschiedskultur lebendiger werden lassen.“ Nadja Heinecke arbeitet gerne mit Menschen und am Menschen. „Während andere in ihrer Freizeit zum Fußball fahren, fahre ich in die Kühlung und wasche die Toten. Man lernt ja auch bei der Versorgung der Toten immer was Neues dazu. Windeln wechseln konnte ich schon“, lacht sie mit unkomplizierter Leichtigkeit.

„Heute darf ich meine erste Verstorbene waschen“

Ihr „erstes Mal“ ist der Erzieherin noch ganz genau in Erinnerung geblieben. Schon vor dem großen Moment schwärmt sie bei Bekannten „Heute darf ich meine erste Verstorbene waschen.“ Und die Vorfreude auf die vertrauensvolle Aufgabe wandelt sich in Anspannung. „Es war eine ältere Dame, sehr flott und gepflegt. Das ist ja nicht die Regel. Ich hatte so Herzklopfen und war aufgeregt. Die größte Distanz hatte ich zum Kopf. Was ist, wenn sie plötzlich den Mund aufmacht oder die Augen.“ Aber Nadja meistert auch diese ihre erste Aufgabe mit Hingabe und weiß danach hundertprozentig: „Das ist es!“

Dankbar für jeden Moment

Die Arbeit als Bestatterin erfüllt die Tagesmutter genauso sehr wie die Zeit mit den Kindern. Ihre beiden Leidenschaften ergänzen sich in ihrem Kopf und Herz, befruchten sich gegenseitig. „Die Bestattungsarbeit macht auch, dass ich einen anderen Blick auf die Kinder habe. Ich nehme Entwicklungsschritte viel bewusster wahr, bin dankbar für jeden Moment.“ Vor allem wird der zweifach Engagierten deutlich, wie endlich das Leben ist, wie wertvoll jedes Jahr, das wir älter werden dürfen.

„Das Thema ist angstbesetzt, für mich ist es schön“

„Früher dachte ich noch, Oh Gott, ich werde schon 40. Inzwischen denke ich, wie wunderbar, dass ich schon 41 sein darf. Ich gucke ganz anders auf die Zeit und sehe bewusst, was ich schon alles machen durfte und konnte.“ Auch mit den Kindern versucht sie offen über das Thema Tod zu sprechen, aufzuklären, Ängste vor dem Unbekannten zu nehmen, vor dem selbst Erwachsene oft zurückschrecken. „Das Thema ist angstbesetzt, für mich ist es schön.“

Die Maus ist tot und nicht im Himmel

Wie erkläre ich meinem Kind den Tod? „Wir reden unverblümt über das Thema. Wenn wir eine tote Maus sehen, dann ist die Maus tot und nicht im Himmel. Was man nicht sieht, versteht man nicht. Alles, was nicht greifbar ist, macht mehr Angst. Deshalb sollten Eltern ihre Kinder nicht von Beerdigungen fernhalten. Kinder sind viel furchtloser als Erwachsene. Es ist sehr besonders, was Kinder für Kräfte haben.“

„Es kann so schnell vorbei sein“

Ziele für die Zukunft hat Nadja Heinecke nun keine mehr. Sie konzentriert sich lieber auf den Moment, auf das, was gerade wichtig ist, wägt Banalitäten gegen Bedeutung ab. „Das mit den Plänen habe ich gelassen, seit ich in der Bestattung arbeite. Bei der Begegnung mit den unterschiedlichen Lebensgeschichten wird dir bewusst: Es kann so schnell vorbei sein, in jedem Alter.“ Doch alles ist das noch nicht gewesen, denn die Tagesmutti und Bestatterin sagt von sich selbst: „Ich muss vorankommen. Stillstand wäre für mich der Tod.“

Von Anja von Semenow