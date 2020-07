Rostockerin denkt über dritten Hund nach: Das sollte beachtet werden

Rostock

„Ein dritter Hund? Reichen zwei etwa nicht?“ – Wer einmal die bedingungslose Liebe eines Hundes gespürt hat, kann sich meistens ein ganzes Leben lang für diese Haustiere begeistern. Und manchmal entspringt im Inneren der Wunsch, nicht nur einen Hund, sondern gleich zwei oder mehrere zu haben.

Derzeit ist ein dritter Hund bei uns zuhause ein heiß diskutiertes Thema, das sowohl Vor- als auch Nachteile aufwirft. Eines ist jedoch klar: Eine solche Entscheidung muss gut überlegt sein.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Hund?

Wenn es um Kinder geht, hört man von seinen Eltern und Großeltern oft: „Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt“. Ich denke, für keine der wirklich wichtigen Sachen im Leben gibt es diesen „richtigen Zeitpunkt“. Zu diesen Fragen wie: Wann mache ich mich selbstständig? Wann beginne ich mein Studium/meine Ausbildung? Wann mache ich meiner Freundin/meinem Freund einen Antrag? Wann bitte ich meinen Chef endlich um mehr Gehalt? Und eben auch: Wann hole ich mir ein Haustier?

Diese Entscheidungen sind von ganz vielen Faktoren abhängig und können nur individuell getroffen werden. Am Ende des Weges wartet niemand mit einer Medaille auf uns, der sagt: „Glückwunsch, das war genau der richtige Zeitpunkt, um dein Leben zu leben.“

Welcher Hund passt zu mir?

Mindestens genauso wichtig ist zu entscheiden, was für einen Hund du aufnehmen willst. Dazu sollte der eigene Alltag einmal gründlich reflektiert werden. Kann ich einem Hund ein artgerechtes Zuhause bieten? Habe ich genügend Zeit und Geld für einen Hund? Wie kombiniere ich Hund und Arbeit? Inwiefern muss ich meinen Alltag an meinen Hund anpassen? Bin ich bereit, medizinische Behandlungen und Vorsorge zu finanzieren? Bin ich bereit, mich selbst weiterzubilden und ggf. eine Hundeschule zu besuchen?

Um herauszufinden, welchen Hund wir eventuell bei uns einziehen lassen würden, spielen für uns folgende Kriterien eine Rolle: Alter (Welpe, Adult oder Senior?), Rasse bzw. Mischling, rassetypische Bedürfnisse, rassetypischer Charakter, Körpergröße und -gewicht, gesundheitliche Einschränkungen und Tendenzen und Herkunft (Züchter oder Tierschutz).

Gesucht: Ruhiges und sanftes Gemüt

Ich bin ganz ehrlich: Einem Arbeitshund, wie zum Beispiel einem Jagdhund könnten wir nicht gerecht werden. Die Bedürfnisse eines Hundes wollen erfüllt werden. Dazu zählt nicht nur der Auslauf. Arbeitshunde brauchen Forderung und Förderung, wollen trainiert werden und benötigen eine Aufgabe. Mit unseren beiden sehr ruhigen Begleithunden und meinem relativ hohen Arbeitspensum würde ein solcher Hund bei uns nicht glücklich werden.

Wenn wir einen dritten Hund bei uns einziehen ließen, würden wir nach einem erwachsenen, mittelgroßen Hund aus dem Tierschutz suchen, der ein sanftes und ruhiges Gemüt sowie ein mittelmäßiges Auslaufbedürfnis hat. Einen Mischling begrüßen wir mit offenen Armen und auch vor gesundheitlichen Einschränkungen schrecken wir nicht zurück, solange wir ausführlich darüber informiert werden.

Fazit: Das Bauchgefühl muss stimmen

Die Entscheidung, einen (weiteren) Hund bei sich einziehen zu lassen, kann man nicht über Nacht treffen. Viele Faktoren spielen eine Rolle, denn nicht nur der Hund soll in die Familie passen. Die Familie muss auch zum Hund passen. Am Ende kann uns niemand diese Entscheidung abnehmen. In einem Hund findet man einen treuen Begleiter, der einen für mehrere Jahre loyal und in voller Liebe begleitet. Als Besitzerin trägt man die Verantwortung für dieses Tier.

Wir haben uns dafür entschieden, zunächst keinen dritten Hund bei uns aufzunehmen. Ich höre hierbei immer auf mein Bauchgefühl. Wenn es nicht stimmt, dann bin ich noch nicht bereit, den Schritt zu gehen. Meine innere Stimme sagt zwar schon jetzt, dass wir uns mit Sicherheit irgendwann einen weiteren Hund holen werden, aber jetzt ist für uns persönlich noch nicht „der richtige Zeitpunkt“.

