Marie Heidenreich engagiert sich für den Rostocker Radentscheid und es klingt ein bisschen wie ein Widerspruch, wenn sie sagt: „Ich liebe es, mit dem Auto über Landstraßen zum Bauernhof meiner Familie zu fahren.“ Die 31-Jährige schiebt jedoch sofort hinterher: „Aber Städte sollten autofrei sein. Denn sie sind zum Leben da – und zum Spielen.“

Marie Heidenreich nimmt einen Schluck aus ihrer Kaffeetasse. Sie sitzt draußen vor einem Café am Doberaner Platz. Die Sonne scheint, es ist fast sommerlich. Ein herrlicher Tag. „Wie viel schöner wäre es hier, wenn jetzt keine Autos vor uns fahren würden, die Lärm und Abgase produzieren – und einfach töten“, sagt die junge Mutter.

Seit Sommer 2018 gibt es den Rostocker Radentscheid. Die Initiative ist nach dem Berliner Vorbild „ Volksentscheid Fahrrad“ bei einer Veranstaltung im Peter-Weiss-Haus entstanden. „Da habe ich gemerkt: Es gibt auch andere, die mitbekommen, dass die Situation für Radfahrer in Rostock nicht gut ist, und die daran etwas ändern wollen“, sagt Heidenreich. Heute gebe es zehn bis 15 aktive Mitglieder. „Und sehr viele Unterstützer.“

Der Radentscheid hat bereits einiges bewirkt: So sammelte die Initiative mehr als 8000 Unterschriften und bewegte die Bürgerschaft im vergangenen Jahr zu dem Beschluss, dass Rostock ab 2020 mindestens zehn Kilometer neue Radwege pro Jahr bauen soll. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 hat die Stadt 0,7 Kilometer Radwege geschaffen. „Es ist ein Trauerspiel“, sagt Heidenreich.

Wie das Rathaus auf OZ-Nachfrage antwortet, wird die Stadt nun im laufenden Jahr rund 5,8 Kilometer neue Radwege errichten. Es ist nicht das, was der Radentscheid gefordert hat. Heidenreich sagt aber auch: „Jeder neue Radweg in Rostock ist ein riesiger Gewinn.“ Was sie nicht verstehen kann: „In anderen Großstädten ist das Thema Radverkehr Chefsache und liegt beim Oberbürgermeister – nur hier nicht.“

Marie Heidenreich nennt Paris als Beispiel: In der französischen Hauptstadt ließ Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Rue de Rivoli für Autos sperren. Das hat für viel Gegenwind gesorgt, denn es handelt sich um eine der zentralen Verkehrsachsen der Stadt. „Es gab Klagen und ein Gericht hat die Entscheidung gekippt, weil die Begründung nicht rechtssicher war“, sagt Heidenreich. Aber dann habe die Bürgermeisterin einfach die Begründung geändert und den Bereich trotzdem gesperrt.

Ein weiteres Beispiel sei Berlin: Dort hat im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Amtsleiter Felix Weisbrich binnen eines Monats ein Netz aus zwei bis drei Meter breiten, sicher befahrbaren Radwegen geknüpft. „Das zeigt, dass es der politische Wille ist, der in Rostock fehlt. Denn es ist möglich“, sagt die Rad-Aktivistin.

Seit sechs Jahren lebt Heidenreich in Rostock. „Die Stadt ist meine Heimat geworden. Ich war zwischenzeitlich zwar ein Jahr lang in Berlin, aber ich liebe es hier“, sagt die gebürtige Bielefelderin. Mit Freund, Kind und Hund wohnt sie in der Innenstadt. Aus ihrer Sicht ist Rostock prädestiniert als Fahrradstadt: „Die Distanzen sind so, dass alles mit dem Fahrrad erreicht werden kann.“

So wie in Münster und Tours ( Frankreich), wo Heidenreich Biowissenschaften und Kulturanthropologie studiert hat. „In beiden Städten war ich nur mit dem Fahrrad unterwegs.“ In Rostock habe sie als Radfahrerin jedoch immer wieder das Gefühl, dass es unsicher sei. Sie könne daher nachvollziehen, dass Fahrradfahrer wegen der mangelhaften Infrastruktur lieber auf den Fußweg ausweichen. Sie stellt aber auch klar: „Radfahrer haben auf Gehwegen nichts zu suchen.“

Wie schön die Hansestadt sein könnte, wenn dem Autoverkehr nicht so viel Platz eingeräumt werden würde, zeige sich bei den Fahrrad-Demos „Kidical-Mass“ für Kinder und Familien. „Die Kinder haben richtig Freude daran, mit dem Fahrrad auf der Straße zu fahren und würden das vorwegfahrende Polizeiauto am liebsten überholen.“ Die Kleinen skandieren: „Eins, zwei, drei – Auto ist vorbei.“ Oder: „Wir haben es satt, Autos aus der Stadt.“

Die Wissenschaftsjournalistin für Klima und Meeresforschung arbeitet beim Projektträger Jülich in Rostock. Sie schreibt Berichte für das Bundesforschungsministerium. Heidenreich schildert, dass die Arktisforscher inzwischen mit normalen Schiffen in Regionen unterwegs sind, in die sie vorher nur mit massiven Atomeisbrecher kamen. Sie sagt: „Wenn ich bei Expeditionen wochenlang auf dem Meer unterwegs bin, merke ich, wie gigantisch das alles ist. Wir dürfen das nicht kaputt machen, weil es so viel größer ist als wir.“

Beim Radfahren gehe es Heidenreich jedoch nicht primär um den Umweltschutz. „Das ist ein positiver Nebeneffekt. Es geht darum, Menschenleben zu schützen.“ Drei weiße Geisterräder musste der Radentscheid in der kurzen Zeit seines Bestehens bereits aufstellen, weil Radfahrer bei Unfällen getötet worden sind. „Wir wollen die Verkehrstoten aus der Statistik herausholen. Sie sind nicht nur Zahlen. Es handelt sich um Schicksale von Menschen und Familien.“

Marie Heidenreich selbst habe schon viele Beinah-Unfälle erlebt. Manche ihrer Mitstreiter seien bereits angefahren und verletzt worden. „Das ist für uns auch eine Motivation.“ Ein Leitgedanke für die Radwegeplanung in Rostock müsse lauten: „Würde ich da mein zehnjähriges Kind langfahren lassen?“

