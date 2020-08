Rostock/Wittstock

Hund und Katze friedlich zusammenzuführen, ist nicht immer leicht. Das Alter, der Charakter und auch das „Mindset“ des Besitzers sind wichtige Faktoren, die vor dem ersten Kontakt berücksichtigt werden sollten. Bei meiner Mutter zogen vor drei Wochen zwei kleine Kätzchen ein – Maya und Luna. Nun hieß es, meine Hunde – Finn und Chewbacca – an die beiden heranzuführen.

Dass meine Zwerge Katzen gegenüber nicht aggressiv sind, wusste ich bereits. Ich meine, seien wir mal ehrlich: Fast jede ausgewachsene Katze ist größer als meine Hunde, sodass sie selbst im Falle eines Kampfes definitiv den Kürzeren ziehen würden. Wenn uns in Rostock im Park eine Katze entgegenkommt, ignorieren sie sie einfach und machen einen großen Bogen.

Meine Mutter war bei der Zusammenführung der Kätzchen und Hunde anfangs sehr aufgeregt und hatte Hoffnung, dass sie innerhalb weniger Minuten friedlich miteinander kuscheln und sich eifrig beschnuppern. Leider sieht die Realität nur selten so aus. Geduld ist gefragt.

Das Motto lautet: „Immer mit der Ruhe“

Wir blieben mit den Hunden erst einmal im Gästezimmer und meine Mutter trug die Kätzchen – eine nach der anderen – ins Zimmer. Nun hieß es „machen lassen“, aber natürlich kontrolliert! Es sollte ja niemand verletzt werden. Chewbacca war neugierig und ging einen Schritt vor, um an den Kätzchen zu schnüffeln. Finn blieb vorerst noch bei mir, schaute aber neugierig. Die Hunde verstanden, dass diese Katzen jetzt zu akzeptieren seien und keine streunenden Fischerdorf-Katzen sind. Die Kätzchen hingegen schienen gerade zu verschreckt und fauchten leise.

Da die Katzen noch sehr jung sind und Hunde nicht kennen, war dieser Kennenlern-Moment für sie stressiger als für die Jungs. Da wir unsere Tiere kennen, haben wir – je nach Charakter – versucht, Stress zu regulieren oder aus der Reserve zu locken. Auch unsere Haltung war wichtig. Wir mussten entspannt bleiben und tief durchatmen. Nach der ersten halben Stunde machten wir eine Pause und die Katzen durften zurück in ihren Kratzbaum, um zu schlafen und alles zu verarbeiten. Wir schnappten uns die Hunde und gingen baden.

Nach einem Tag war die Anspannung verflogen

Als wir wieder zurück und die Katzen ausgeruht waren, führten wir Hunde und Katzen erneut zusammen. Aber diesmal nicht in einem extra Raum. Wir ließen die Türen im Haus einfach offen, sodass sich alle frei bewegen konnten. Jetzt waren die Kätzchen neugierig. Sie fauchten nicht mehr, sondern beobachteten.

Nach etwa einem Tag war alle Anspannung verflogen. Die Hunde pennten ganz entspannt auf dem Teppich und die Kätzchen in ihrem Kratzbaum. Sie tranken sogar aus der gleichen Wasserschale. Ein voller Erfolg! In einer Woche fahren wir wieder von Rostock in die Heimat und ich bin gespannt, wie das zweite Kennenlernen verlaufen wird.

Von Denise Avellan