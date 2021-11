Rostock

Promi-Fotograf Guido Karp tourt aktuell mit „Princess for one day“ durch Deutschland. Am Dienstag, 30. November, kommt er zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Rostock. Hier plant er exklusiv für die OZ ein besonderes Shooting: Karp holt Frauen drei oder vier Generationen für ein Familienfoto vor die Kamera. Oma, Mutter und Tochter bzw. Uroma, Oma, Mutter und Tochter will er auf einem Bild vereinen. Dafür musste nur diese Frage beantwortet werden: Welches von Guido-Karps Promi-Modells wird demnächst Mutter? A: Madonna, B: Helene Fischer oder C: Tina Turner.

Richtig ist natürlich Antwort B. Mehr als 50 OZ-Leserinnen haben das gewusst. Die Gewinnerin des Familienshootings ist Sabine Engel aus Rostock. Der Veranstalter wird sich mit Ihnen zu den genauen Details in Verbindung setzen. Herzlichen Glückwunsch!

Von OZ