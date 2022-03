Rostockerin hat Angst vor Angriff Putins auf Deutschland – und bereitet sich auf Krieg vor

Rostock

In der Garage von Maria Müller steht bisher nur eine Notfallbox mit Wasser und haltbaren Lebensmitteln, wie Dosensuppen und Nudeln. Auch Kerzen und Feuerzeuge hat die junge Mutter, deren Name die Redaktion auf ihren Wunsch hin geändert hat, schon gebunkert. Weitere Vorräte sind unterwegs.

Die Mitte Dreißigjährige wohnt gemeinsam mit ihrer besseren Hälfte und ihrem Kind in einer idyllischen Einfamilienhaus am Stadtrand von Rostock. Doch die Idylle hat Risse bekommen.

„Ich brauche das für meinen Seelenfrieden“

Maria Müller hat Angst, Angst davor, dass der Krieg zu ihr kommen könnte. Putins Angriffskrieg auf die Ukraine sei zu nah. In zwei Tagen könne die russische Armee hier bei uns sein, sagt sie.

„Niemand weiß, wie das ablaufen würde“ betont sie. „Plötzlich kommt irgendwo eine Bombe runter – oder sie rücken von irgendwo ein“. Gegen die Russen als Volk habe sie nichts, betont sie. Aber man wisse ja, dass da noch „so einiges aus den Zeiten des Kalten Krieges ist“, spielt die Mittdreißigerin auf Atomwaffen an.

Sie empfände Ohnmacht gegenüber einem drohenden Krieg, wolle aber dennoch etwas tun. Daher die Notfallbox. „Ich brauche das für meinen Seelenfrieden“, sagt Maria Müller. Die Garage wirkt aufgeräumt. In dem großen fast leeren Raum wirkt die kleine rollbare Kiste regelrecht verloren.

Sorgt die Rostockerin klug vorgesorgt oder ist sie eine Prepperin?

Maria Müller gehört zu jenen Menschen in Deutschland, die sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine auf den Ernstfall vorbereiten. Viele denken sofort an sogenannte Prepper. Diese bereiten sich auf Endzeitszenarios vor und horten zusätzlich zu Lebensmitteln auch Waffen und Munition. „Ein Prepper bin ich sicher nicht“ sagt Müller ruhig. Waffen habe sie auch nicht. „Bis auf das Messerset meiner besseren Hälfte haben wir hier nichts.“

Während der Pandemie habe sie auch Vorräte gehabt. Aber nicht in diesem Ausmaß. „Mit Freunden haben wir uns abgesprochen, sollte es einen von uns erwischen, dass der andere dann einkauft“. Aber an Hamsterkäufen von Klopapier habe sie sich nicht beteiligt. Doch die Lage sei diesmal anders.

Maria Müller will bereit sein für den Krieg in MV

Das Bundesministerium für Katastrophenschutz empfiehlt einen Zehn-Tage-Vorrat an Lebensmitteln und Trinkwasser. Dazu Verbandsmaterial sowie Fieber und schmerzsenkende Medikamente. Auch Teelichte und eine Taschenlampe mit passenden Batterien. Dieser Vorrat sollte langsam aufgebaut werden. Zusätzlich wird empfohlen, wichtige Dokumente griffbereit zu halten, am besten in einer Dokumentenmappe. Abschließend wird ein Radio mit batterie- oder Kurbelbetrieb empfohlen.

Diese Dinge hat Maria Müller. Sie wirkt ruhig und gefasst. Ein völlig normale Frau – niemand würde vermuten, dass sie damit begonnen hat, sich für einen möglichen Krieg vorzubereiten. Sie treibt die Angst, nicht der Wahnsinn. „Wenn ich den Atompilz sehe, ist mir auch mit Jod nicht geholfen“, begründet sie ihre Entscheidung, auf Jodtabletten zu verzichten.

Samen für Gemüse wiederum schaffte sie extra an. Sollte die Infrastruktur ausfallen, sei ja auch Geld nichts mehr wert, mutmaßt Müller. Daher würden sie versuchen, mit den Samen „etwas zum Tauschen zu haben – Samen gegen ein Schwein“, sagt sie lachend. Auch für genügend Kaffee habe sie gesorgt: „Ohne Kaffee kann die Welt dann wirklich untergehen“.

Der Garagenvorrat der Rostockerin ist nur der Anfang

Zusätzlich sei ein Überlebensset mit einer Axt, einem Notfallsanitätskasten, Wärmedecken und Zeltplanen auf dem Weg zu ihr. Hier gebe es Lieferschwierigkeiten, genauso wie beim bestellten Wasserfilter. Die Garagenvorräte wären sowieso nur der Anfang. „Wir würden mehr Konserven beschaffen und die Vorräte von der Garage in den Anbau verlegen“, sagt Müller.

Sie wolle einfach vorbereitet sein, damit sie im Ernstfall nicht „den Kopf verliere, das dürfe auf keinen Fall passieren“. Sie seien ja nicht alleine. „Wir sind Eltern – unsere Tochter orientiert sich an uns. Bleiben wir dann ruhig, ist es auch leichter für sie.“

Rostocker will im Ernstfall Zuhause nicht verlassen

Über die aktuelle Lage informiere sie sich regelmäßig. „Vor allem über Fernsehen und Rundfunk, aber auch über Info-Apps und Social Media“, sagt Müller. Der in Verruf geratene Messengerdienst Telegram komme ihr aber nicht aufs Handy.

In Rostock bereiteten sich Menschen für einen möglichen Katastrophenfall vor. Dazu gehört unter anderem das Horten von Nahrungsmitteln, Medizin, Gaskocher, Jodtabletten, Benzin und anderem. Quelle: Martin Börner

Aber wohin würde die Familie und Rollbox im Ernstfall gehen? „Wir bleiben hier“, sagt sie. „Das Haus haben wir selbst mitgebaut“. Ihre Eltern wohnen nebenan. „Wo sollen wir auch hin?“, fragt sich Müller. Ihr Leben sei hier, in der Idylle, auch wenn sie Risse bekommen hat.

Psychotherapeut: „Schnelligkeit der Ereignisse überrollt uns“

Ein Rostocker Diplom-Psychotherapeut ordnet die Situation ein. Namentlich genannt werden will er nicht. Menschen wie Maria Müller seien, wie viele andere, mit der Schnelligkeit der Ereignisse im Moment überfordert. „Erst zwei Jahre Stillstand durch Corona, dann die plötzliche Beschleunigung durch den Krieg“, das überfordere die seelische Gesundheit.

Ein Verhalten wie ihres sei ungewöhnlich. Doch in Kriegszeiten würden Menschen dazu neigen, Dinge zu tun, die irrational wirken, wie etwa übermäßig viele Vorräte anzulegen. Auch komme es in Zeiten kriegerischer Auseinandersetzungen häufiger zu psychischen Störungen. Dadurch, dass alle stärker psychisch belastet seien, „fallen diese Auffälligkeiten dann weniger ins Gewicht und werden eher gesellschaftlich akzeptiert.“

Von Sebastian Drewelow